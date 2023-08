Buscando un consenso generalizado, el Gobierno presentaría en dos semanas la reforma a la educación

El Ministerio de Educación impulsa dos reformas: la reforma estatutaria de educación, que busca que la educación se convierta en un derecho fundamental y la segunda, la reforma a la Ley 30 de 1992 de educación superior.

Hasta el momento, las dos reformas siguen publicadas para comentarios y se han recibido más de 355 aportes de la ciudadanía, de los cuales más 300 han estado dirigidos a la ley estatutaria y más 55 a la reforma a la Ley 30.

Blu Radio conoció que el Gobierno radicará, en el mes de septiembre, el texto de la reforma estatutaria de educación, además, se estudia cuál será la fecha de radicación.

El primer día hábil del Congreso es el próximo viernes, 1 de septiembre, si el Ministerio de Educación radica el proyecto en ese mes, se podría estar debatiendo en primer debate, por lo menos, en octubre por cuenta de los trámites que hay como la radicación y enviar la iniciativa a la comisión.

Mientras tanto, la Ley 30 sigue en proceso de consenso y aún no tiene fecha de radicación, aunque la ministra Aurora Vergara quiere que se presente el texto antes de terminar la legislatura



Hay que decir que la agenda de la ministra de educación, Aurora Vergara, se ha visto interrumpida porque el presidente Petro la ha requerido varias veces sin previo aviso y eso, en algunas oportunidades, ha terminado con no poder continuar con las discusiones de las reformas.

Por último, el paquete de reformas sigue detenido en el Congreso.

Rotas están las relaciones y aumenta la tensión entre el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los diversos sectores como academia, gremios y EPS, por la reforma a la salud, ya que minsalud asegura que se han llegado a acuerdos, pero los sectores dicen que no. La reforma no ha podido pasar de la Cámara de Representantes, donde está congelada en segundo debate desde la legislatura pasada. Aún no se ha citado a plenaria para continuar el debate de este proyecto de ley.

Finalmente, la ley ferroviaria, que presentó el Ministerio de Transporte, está pendiente para segundo debate en la Comisión Sexta de Cámara de Representantes y fue aprobada por esa comisión por unanimidad en el primer debate.

