Cabal a presidente Petro por marchas: “Este es su regalo de cumpleaños, la Plaza de Bolívar repleta”

La senadora María Fernanda Cabal, reconocida por su oposición al presidente Gustavo Petro, se destacó como una de las voces más contundentes durante las movilizaciones del 21 de abril en Bogotá. En medio de las marchas, la congresista lanzó un mensaje directo al mandatario nacional.

Durante las manifestaciones que tuvieron lugar el domingo 21 de abril de 2024, diversas personalidades políticas de la oposición dirigieron mensajes al presidente Petro, expresando su descontento con su gestión y sus políticas.

Cabal, quien estuvo presente en las marchas, manifestó su oposición a través de fuertes declaraciones hacia el presidente Petro. "Cada día que se levanta nos da un motivo más. ¿Quería constituyente el reencarnado de Chávez? Aquí lo tiene, este es su regalo de cumpleaños: la Plaza de Bolívar repleta", expresó la senadora, haciendo referencia a la multitudinaria presencia de manifestantes en la emblemática plaza.

Más voces de la oposición

Además de la senadora Cabal también se pronunciaron varios congresistas sobre estas manifestaciones y ratificaron su descontento con las políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La senadora Cabal no fue la única figura de la oposición en pronunciarse durante las manifestaciones. Varios congresistas expresaron su descontento y preocupación por las políticas del Gobierno de Petro.

David Luna, senador de Cambio Radical, señaló: "Lo que está dominando es la sensación de que usted no gobierna, de que usted no ejecuta, de que usted se quiere reelegir, de que usted no quiere respetar la Constitución del 91. Señor presidente Petro, por favor, deje de estigmatizar, deje de dividir".

Por su parte, Carolina Arbeláez, representante a la Cámara, afirmó: "Es importante que el presidente Gustavo Petro entienda que acá hay un pueblo que está en contra de sus reformas, que está en contra de su gobierno, que no vamos a permitir que se perpetúe en el poder convocado a inconvenientes asambleas nacionales constituyentes".

Alejandro Gaviria, exministro de Salud, hizo un llamado de atención al gobierno y al Estado colombiano sobre la necesidad de solucionar los problemas y defender las instituciones. "Representa un llamado de atención no solo para el gobierno, sino para todo el Estado colombiano sobre la necesidad de solucionar los problemas, sobre la defensa de nuestras instituciones y ciertas formas de poder caprichoso que hemos visto estos días", afirmó.

Las declaraciones de estos referentes políticos reflejan el clima de tensión y el descontento que prevalece en el país en medio de las manifestaciones y las divergencias políticas. La Plaza de Bolívar repleta se convierte en un símbolo de la expresión ciudadana y el desafío político que enfrenta el presidente Gustavo Petro.