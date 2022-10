Cada año se pierde el 5 por ciento de los nevados en Colombia: Ideam

De acuerdo con el especialista, en 30 o 40 años zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta ya habrán desaparecido.



“Nuestros nevados es muy posible que se extingan en las siguientes décadas. Estamos perdiendo de 3 a 5 por ciento de área por año y eso es muy alarmante”, dijo.



Ceballos explicó que al aumento de la temperatura se suma la no caída de nieve suficiente.



“Los nevados como los seres humanos necesitamos alimentarnos y si no cae nieve no tienen alimento suficiente. Se están derritiendo a un ritmo acelerado”, enfatizó.



A juicio del especialista “el daño está hecho” y aun apagando las fabricas ya hay poco por hacer para evitar que esto suceda.



El 63 % del área glacial de los Andes tropicales, que abarcan partes de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia, se ha perdido a lo largo del último medio siglo por el cambio climático, dijeron expertos reunidos este martes en Bogotá.



El dato fue divulgado en la presentación de las conclusiones del programa "Monitoreo de glaciales tropicales andinos en un contexto de cambio climático", que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



"En los últimos 50 años se ha perdido el 63 % del área glacial en los Andes tropicales, dentro de los que Colombia tiene 37 kilómetros cuadrados de masa glacial", manifestó el director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), Omar Franco.



Según el funcionario, de las nieves perpetuas de los Andes colombianos se pierde anualmente entre el 3 y el 5 % "y se presume que entre 30 y 40 años se extinguirán del todo".



