Camión arrolló a dos policías en Pereira: persecución y balacera terminó con dos capturados

Una cinematográfica persecución protagonizó la Policía Metropolitana de Pereira contra un camión turbo que atropelló a dos uniformados al evadir un puesto de control en el barrio Mejía Robledo.

De acuerdo con el reporte oficial, los patrulleros le hicieron la señal de pare al vehículo de carga, pero el conductor, en lugar de detenerse, aceleró y embistió a los policías, quienes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial.

La huida desató una persecución a gran velocidad por diferentes calles de la capital risaraldense, en la que participaron varias patrullas en camionetas y motocicletas.

En medio del operativo, se registraron detonaciones por un cruce de disparos entre los ocupantes del camión y las autoridades.

En Pereira, un camión turbo arrolló a dos policías que lo detuvieron en un puesto de control. Tras una persecución cinematográfica por varios sectores de la ciudad, las autoridades lograron interceptar el vehículo y capturar a los dos hombres que se movilizaban en él.… pic.twitter.com/pEb3gpTOen — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 27, 2025

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la nueva glorieta del Parque Industrial, donde la Policía capturó a dos hombres que se movilizaban en él.

Publicidad

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y violencia contra servidor público, entre otros delitos.

La Policía indicó que se adelantan las verificaciones para establecer los motivos por los cuales los capturados evadieron el puesto de control. Entre tanto, los uniformados lesionados permanecen bajo observación médica en un centro asistencial de la ciudad.