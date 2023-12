Cancillería acepta renuncia de abogado Germán Calderón

La Cancillería colombiana aceptó la renuncia de Germán Calderón España como abogado que representaba a esa dependencia y al Fondo Rotatorio en la conciliación sobre la licitación de pasaportes con la firma Thomas Greg and Sons. La comunicación ya fue entregada a la Procuraduría.

La aceptación de la Cancillería a Germán Calderón se dio después de que el abogado, días atrás, revelara que presentó su renuncia antes del proceso de conciliación, pero no le fue aceptada.

Calderón España señaló en un documento que no tenía “registro de correo electrónico ni WhatsApp ni correspondencia” en su apartamento, “ni una llamada telefónica del señor Canciller ni de ningún otro funcionario de la Cancillería” que le notificara la aceptación de la renuncia.

Por el contrario, Calderón aseguró que recibió una llamada telefónica de Francy Paola Ramírez Pabón, jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna, en la que se le informó que no se había aceptado la renuncia, por lo que “se extendían los efectos del poder por 5 días hábiles más y debía asistir al Comité́ de Conciliación; ‘Yo le contesté diciéndole cual era mi posición y ella me respondió: ‘pues dígaselo al Comité́’”, informó el abogado.

En esas condiciones, Calderón aseguró que no tuvo otra opción que asistir al comité para seguir con el proceso de conciliación para llegar a un acuerdo o no con la multinacional Thomas Greg and Sons por el caso de los pasaportes.

En ese sentido, el abogado Calderón también se defendió de las acusaciones del canciller Álvaro Leyva, de que él no quería conciliar y que emitió un concepto sin consultar, por lo que da a conocer el momento a momento de cómo se llevó a cabo el proceso y su posición.

