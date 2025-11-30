Cancillería cuestiona cierre del espacio aéreo venezolano declarado por EE. UU.

Por medio de un comunicado de prensa, la Cancillería de Colombia se pronunció ante las recientes declaraciones de Estados Unidos de cerrar por completo el espacio aéreo de Venezuela, atribuyendo la decisión a las actividades militares que se realizan en el Pacífico.

La entidad advierte que el reciente NOTAM emitido por Washington se hizo sin coordinar con la autoridad venezolana competente. Según los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional y el Convenio de Chicago, cualquier decisión que afecte un espacio aéreo debe gestionarse con el Estado responsable. Saltarse este procedimiento, señala la Cancillería, genera incertidumbre operativa y pone en riesgo la seguridad de la aviación civil internacional.

El comunicado también recalca que América Latina y el Caribe son una región de paz. Por ello, las medidas unilaterales de carácter militar o con impacto sobre la navegación aérea elevan tensiones, afectan la estabilidad y contradicen el espíritu de cooperación y respeto entre los Estados.

El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato.



El secretario general de la OACI debe convocar de inmediato la Asamblea



No hay autorización del consejo de seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino.



El… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2025

El país aseguró que seguirá monitoreando la situación y liderará en los espacios multilaterales el llamado a respetar las normas internacionales, la soberanía y la solución pacífica de controversias, pilares esenciales para proteger la seguridad aérea en toda la región.

Ante este hecho, también se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien, por medio de su cuenta de X, cuestionó la legalidad del cierre del espacio aéreo venezolano y pidió que la Organización de Aviación Civil Internacional analice de inmediato la situación.

El mandatario también llamó a preservar el orden internacional y recordó que las decisiones sobre la democracia en Venezuela corresponden a sus propias instituciones y a su población.