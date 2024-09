Cancillería extiende horario de atención para sedes de pasaportes en Bogotá: ¿cómo queda?

El Gobierno estableció una hoja de ruta según la cual Thomas Greg and Sons se hará cargo por 11 meses más, de la expedición de pasaportes, mientras el Gobierno extranjero, que será Portugal, se hace cargo de esta tarea hasta que la Imprenta Nacional esté lista para asumirla.

Pero para enfrentar la demanda, la Cancillería está tomando medidas, una de ellas es ampliar el horario de atención en las dos sedes de pasaportes de la capital: Pasaportes Sede Norte, ubicada en la avenida 19 No. 98 - 03; y Pasaportes Sede Centro, ubicada en la calle 12 C No. 8 - 27.

En ambas se aumentará una hora el horario de atención, quedando desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Así lo informó este miércoles 4 de septiembre el Ministerio a través de su cuenta de X: “Continuando con la mejora en la prestación de nuestros servicios a los colombianos y colombianas, ahora las oficinas de pasaportes de Bogotá atienden al público en horario extendido hasta las 4:00 p.m.”