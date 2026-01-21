Candidatos presidenciales piden a Noboa reconsiderar medida de imponer aranceles del 30 % a Colombia

Diferentes candidatos a la presidencia se pronunciaron tras la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las importaciones desde Colombia. Según el presidente ecuatoriano, el Gobierno colombiano no ha tomado las medidas suficientes para combatir a las estructuras ilegales en la frontera.

“Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera”, dijo Noboa.

El candidato a la presidencia Daniel Palacios fue uno de los que le pidió a Noboa reconsiderar esta decisión.

“Quiero solicitarle al presidente Noboa que reconsidere o suspenda el incremento arancelario a Colombia. Si bien esto sale de la frustración del Gobierno ecuatoriano frente a la ausencia de compromiso de Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo y de su falta de esfuerzo por tener unas fronteras seguras, esta medida solo afectaría al ciudadano honesto y trabajador de Ecuador y de Colombia”, dijo Palacios.



Daniel Noboa, presidente de Ecuador Foto: AFP

Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata Vicky Dávila, quien asegura que con esta medida pierden todos los colombianos.

“Le pido que tan pronto ganemos las elecciones nos encontremos. Usted y su pueblo podrán confiar en Colombia y nosotros en ustedes. Los aranceles que usted ha impuesto, por más razones que tenga, dañan mercados, empresas y empresarios. Perdemos los colombianos y los ecuatorianos. Ya casi se acaba la pesadilla”, dijo Dávila.

Para el candidato Roy Barreras, esta decisión del Gobierno ecuatoriano puede estimular el contrabando.

“Esta decisión golpea la economía del sur del país, estimula el contrabando y debilita nuestras relaciones internacionales. De nuevo, la diplomacia estratégica debe funcionar, y más entre países hermanos”, dijo Barreras.