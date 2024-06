Carlos Ramón González sobre Verónica Alcocer y Laura Sarabia: “No existe el tal fuego amigo”

El director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, aclaró en una entrevista en Mañanas Blu que no existe el llamado "fuego amigo" en la Casa de Nariño, refiriéndose a las recientes declaraciones de la primera dama de la nación, Verónica Alcocer.

Al ser preguntado sobre las supuestas luchas internas en la Casa de Nariño, González fue categórico: "No creo en eso del fuego amigo. Como en todas partes, en todas las oficinas de trabajo y en cualquier actividad humana siempre hay celos y hay comentarios y hay chistes, pero yo la verdad no creo en eso del fuego amigo".

González insistió en que la relación con la primera dama y con Laura Sarabia, director del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) ha sido cordial y descartó así las versiones de enfrentamientos internos que han circulado en los medios de comunicación.

"He tratado a través de medios y noticias decir que estamos en guerra, que no sé qué, que Laura está enfrentada a Carlos Ramón, que Laura está enfrentada a Augusto, que la Primera Dama no sé qué, y la verdad ese clima yo no lo percibo en palacio", explicó.

Publicidad

Envestigaciones en la Unidad de Gestión de Riesgo

El director de la DNI también se refirió a las denuncias de corrupción en la UNGRD, particularmente las acusaciones lanzadas por Olmedo López: "Sobre ese tema yo tengo claridad absoluta de que lo que han dicho esos señores tratando de enlodar a altos funcionarios del gobierno, por lo menos en lo que a mí respecta, nada que ver, no es cierto", afirmó González.

Según él, las acusaciones provienen de personas que ya han confesado delitos y que ahora intentan negociar con la fiscalía para recibir penas menores.

Publicidad

González fue enfático al señalar que su relación con los acusadores es mínima o inexistente. Respecto a Olmedo López, mencionó: "Yo conocí particularmente al doctor Olmedo, lo conocí en el Palacio de Nariño cuando él llegó allá, yo nunca lo conocía". Asimismo, aclaró que nunca tuvo contacto con el señor Schneider, otro de los implicados: "A ese señor Schneider jamás me lo presentaron, jamás lo conocí, nunca me saludé con él, no lo conozco, absolutamente no".

El fuego amigo de Verónica Alcocer

La Primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer, acudió a la Fiscalía para solicitar la investigación de un presunto hostigamiento mediante una campaña de desinformación y desprestigio que busca vincularla con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

"De acuerdo con la información que me ha sido proporcionada, y que pondré en conocimiento de mi equipo jurídico para lo correspondiente, la campaña de desprestigio está siendo impulsada, incluso, por personas pertenecientes a entidades del gobierno", se lee en la denuncia penal presentada por Alcocer.

En el documento de tres páginas, se indica que personas del mismo gobierno estarían cometiendo el delito de hostigamiento agravado y que en las próximas semanas se conocerían los nombres de los responsables de este "fuego amigo".