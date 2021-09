Carolina Galván fue una víctima más de Nilson Díaz: expareja del acusado de desaparecer a Sara Sofía

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso de la pequeña Sara Sofía Galván, desaparecida desde finales de enero en la capital del país , aparecen nuevas denuncias contra Nilson Díaz, quien se encuentra capturado por ser el presunto responsable de la desaparición de la pequeña de 2 años y medio.

Esta vez se trata de Jenny Cardozo, expareja de Nilson Díaz , con quien sostuvo una relación sentimental por siete años y quien es padre biológico de tres de sus hijos y le dio el apellido al mayor.

"Dicen que uno nunca termina de conocer a las personas, pero en ciertos momentos es mentira. Aprendí a conocer a Nilson, su fachada, su careta. Creo que Carolina Galván fue una víctima más de Nilson Díaz en la prostitución", sostuvo Cardozo.

"Mis hijos son la ficha clave en este proceso, mis hijos sí saben. Yo sé cómo tratar mis hijos. Ellos son testigos clave en esta investigación. Ellos vivieron todo lo que pasó. Yo sé que de pronto en una entrevista con mis hijos, dejándome hablar con ellos, yo sé cómo les hablo, podría hacer que ellos me contaran toda la verdad de lo que pasó", añadió.

Cardozo aseguró que conoció a Nilson Díaz cuando tenía tres meses de embarazo y aún en estas condiciones, comenzó a trabajar en un lugar de mujeres para poder prostituirse y lograr ingresos económicos.

Según su testimonio, ella perdió la custodia de sus hijos debido a las constantes jornadas de trabajo que tenía, por lo que Nilson Díaz se empezó a encargar de ellos, impidiéndole después acercarse a ellos. Según la versión de la expareja de Díaz, Bienestar Familiar aseguraba que ella al vivir en un sector "pesado", no era apta para tener a sus hijos.

De acuerdo con Jenny Cardozo, ella cumplió con la cuota alimentaria que le correspondía, pero Nilson se aprovechaba de eso y se gastaba el dinero. Ahora la preocupación de la mujer es que luego de varios meses, no sabe de sus hijos. Y ahora las alarmas están prendidas con el caso de Sara Sofía, donde él es el presunto autor de su desaparición.

"Hace no mucho, como mes y medio más o menos, envié un correo a la doctora diciéndole que mi hijo David Santiago cumplió años, el 28 de agosto, que por favor y ella me contesta con una cuota de 400.000 pesos", sostuvo Cardozo, quien consideró absurdo el cobro ya que ella no tiene la custodia de los menores.

"El martes que viajo, enfocada en averiguar por mis hijos, Bienestar me contesta que le saque una cita a la defensora, que yo tengo el correo. Yo les contesto, 'pero es que no necesito ver a la defensora, no me interesa'. Me interesan mis hijos, que me digan dónde están. Tengo derecho como su mamá a saber dónde los tienen", agregó.

