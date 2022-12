Cartas a título personal no se responden a título de Gobierno: MinJusticia a magistrado Botero

La Ministra de Justicia, Margarita Cabello, se refirió a la carta del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Botero, en la que la señala de entrometerse en asuntos de la corte que no le corresponden.

“Solo aspiro, honorables magistrados, que no se permitan injerencias de la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, en nuestros asuntos internos, pues no podemos perder nuestro horizonte, autonomía e independencia”, dice el magistrado Botero en la carta.

Para la ministra se trata de un tema personal, que no representa a la Sala Plena de alto tribunal por lo cual no responderá desde su posición de funcionaria del Gobierno.

“Cartas a título personal no deben ser respondidas a título de Gobierno. La verdad es una carta de uno de 22 magistrados, respeto su libertad a expresarse de alguna manera, pero no creo prudente que yo como ministra salga a responder en los medios frente a un tema personal por lo que estoy observando. Es un tema totalmente personal que no debe ser objeto de discusiones a nivel público o a nivel de Gobierno”, dijo la ministra.

