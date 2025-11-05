En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Casi 140 integrantes de la Fuerza Pública secuestrados en 2025: varios continúan en manos criminales

Casi 140 integrantes de la Fuerza Pública secuestrados en 2025: varios continúan en manos criminales

Investigadores del CTI y uniformados de las FFMM y la Policía han sido las principales víctimas de los secuestros reportados en lo corrido de 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad