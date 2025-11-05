Casi 140 integrantes de la Fuerza Pública secuestrados en 2025: varios continúan en manos criminales

Un informe de inteligencia conocido por Blu Radio muestra que el ELN, las disidencias de las Farc y los grupos delincuenciales organizados mantienen el control de los secuestros ocurridos durante 2025 en diferentes regiones del país. Los casos incluyen investigadores del CTI y miembros activos de la Fuerza Pública.

El documento da cuenta de un total de 134 víctimas de secuestro asociadas a acciones criminales, de los cuales 119 corresponden a hechos violentos como asonadas y 13 a secuestros directos. De estos números, el Ejército registra 82 víctimas, la Policía 30 víctimas y la Armada 20 víctimas.

El más reciente caso ocurrió en el departamento del Meta, cuando tropas de la Fuerza de Tarea Omega fueron rodeadas por un grupo de 400 personas instrumentalizadas por las disidencias de las Farc. En este hecho, dos soldados fueron despojados de sus uniformes y armas para posteriormente ser secuestrados, liberados un día después y secuestrados nuevamente el mismo día. Los militares fueron liberados horas después.

Mayo concentró varios de los casos más graves. El 8 de mayo, en Fortul, Arauca, dos investigadores del CTI fueron secuestrados por el Frente de Guerra Oriental ‘Manuel Vásquez Castaño’ del ELN. Ese mismo mes, el 15 de mayo, comerciantes de Aguachica, Cesar, fueron plagiados por integrantes de un Grupo de Delincuencia Común Organizado, lo que confirma la expansión de estas peligrosas bandas hacia zonas tradicionalmente controladas por disidencias y el ELN.



En otros casos, según revela el documento, el 6 de marzo un grupo de uniformados, entre ellos un teniente coronel de la Policía, un mayor del Ejército, siete intendentes y 20 patrulleros de la Policía, fueron secuestrados en Argelia, Cauca, también por grupos de delincuencia común. Todos fueron liberados posteriormente, tras gestiones humanitarias y presión operativa de las Fuerzas Militares.

Personal de la Fuerza Pública que continúa secuestrado:



Dos integrantes del CTI de la Fiscalía desde mayo en Arauca por el ELN. Dos miembros de la Policía en Arauca por parte del ELN desde julio. Cuatro soldados del Ejército secuestrados en Nariño y Cauca en distintas épocas por parte de las disidencias de las Farc (julio y agosto).

Los datos confirman una reactivación de las prácticas de secuestro como herramienta de presión y financiación por parte de grupos armados ilegales en 2025, en un contexto donde el ELN y las organizaciones criminales de tipo GDCO parecen retomar control en corredores estratégicos del nororiente, sur y occidente del país.