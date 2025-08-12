Caso Miguel Uribe: exnegociadores de paz critican "indiferencia" de Petro por seguridad de oposición

En un comunicado, Humberto de la Calle, exjefe negociador de paz, y Sergio Jaramillo, ex alto comisionado para la Paz, emitieron una enérgica condena al asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y han dirigido fuertes críticas al presidente Gustavo Petro por su supuesta actitud de “desdén e indiferencia” frente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en lo referente al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

De la Calle y Jaramillo subrayaron que la muerte de Uribe Turbay representa un “durísimo golpe al Acuerdo de Paz de 2016”. Los exfuncionarios recordaron que un principio fundamental del Acuerdo de Paz era romper el vínculo entre política y armas, lo que implicó el desarme de las FARC y su tránsito a la vida civil.

Cámara ardiente - Miguel Uribe Foto: AFP

Asimismo, destacaron que el acuerdo establece la necesidad de “máximas garantías posibles para el ejercicio de la política”, en particular “mayores garantías para el ejercicio de la oposición política”.

Este compromiso llevó a la aprobación de un Estatuto de Garantías para el ejercicio de la Oposición Política (Ley 1909 de 2018), tras 27 años de espera y 12 intentos fallidos.

En la carta, De la Calle y Jaramillo, recuerdan que entre los derechos que el estatuto otorga a los partidos de oposición se incluyen:



Disponer de los mismos medios que el Presidente de la República para responder a su intervención en la instalación del Congreso.

Exigir el mismo tiempo a la misma hora en las cadenas de televisión que las alocuciones presidenciales5.

Asumir automáticamente una curul en Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales y Distritales cuando no ganan las elecciones, para hacer oposición al gobierno de turno5.

Recibir financiación adicional.

Sin embargo, De la Calle y Jaramillo enfatizaron que el derecho a la protección es quizás el más importante en Colombia6. En este sentido, el Estatuto establece “programas de protección y seguridad… para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición”, en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, reglamentado por el Decreto 895 de 20176.

Además, el Acuerdo de Paz requiere la “promoción de la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización” para fomentar el respeto por quienes ejercen la oposición política, señalando que estas “no pueden seguir siendo palabras sin sentido”.

Publicidad

La crítica central de los exnegociadores apunta a que la actitud del presidente Petro frente al Sistema Integral de Seguridad y la promoción de la convivencia “ha sido la misma que ha tenido frente a todo el Acuerdo: de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio”.

Gustavo Petro Foto: Presidencia - Juan Cano

Mencionaron que el comisionado de paz del actual gobierno ha declarado un “divorcio” al interior del Gobierno y ha negado responsabilidad en la implementación del acuerdo.

El comunicado también advierte que la paz y la seguridad son "dos caras de una misma moneda", señalando que regiones PDET han sido "abandonadas al crimen organizado" por el Gobierno.

Publicidad

Acusan al gobierno de empoderar a bandas y disidencias al sentarse con ellas "sin unos propósitos y métodos claros y sin un marco legal". Si se confirma que la llamada Segunda Marquetalia es responsable del crimen, la "terrible equivocación" del gobierno se haría evidente.

Finalmente, De la Calle y Jaramillo hicieron un llamado a la acción, recordando que los procesos de paz no son lineales, citando el ejemplo de Irlanda del Norte.

Instaron al Gobierno a “tomarse en serio su responsabilidad legal y constitucional de proteger a la oposición política, como a los firmantes de paz, implementando el Sistema Integral y fortaleciendo las tan debilitadas capacidades de inteligencia del Estado”. Concluyeron el comunicado rindiendo homenaje a Miguel Uribe Turbay como un "fiel y brillante opositor, entregado a la cosa pública, y un demócrata".