Otty Patiño duda de la autoría de alias ‘Zarco Aldinever’ en atentado a Miguel Uribe

Este sábado 9 de agosto de 2025, en el programa El Radar de Blu Radio, el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, dejó abierta una fuerte duda sobre una de las hipótesis que han circulado tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Refiriéndose a la versión que apunta a que alias ‘Zarco Aldinever’, exintegrante de la Segunda Marquetalia, habría ordenado el ataque, Patiño fue enfático: “Yo, personalmente, tengo muchas dudas de que hubiese sido ese señor, ya fallecido, al parecer, quien ordenó ese intento de asesinato”.

El atentado ocurrió hace dos meses y fue perpetrado por un menor de edad. La investigación ha dejado cerca de seis capturados, incluido ‘el Costeño’, señalado como cabecilla del operativo.



Segunda Marquetalia y la duda sobre su responsabilidad

Durante la entrevista con Ricardo Ospina, Patiño recordó que, en los diálogos con la Segunda Marquetalia en el sur del país, los líderes que permanecían en Venezuela —entre ellos Iván Márquez, ‘Zarco Aldinever’ y ‘John 40’— decidieron no continuar en la negociación.

Según el alto funcionario, hoy ese grupo “prácticamente no existe”, ya que su jefe natural, Iván Márquez, está en un limbo: “No se sabe si está vivo, muerto o si, estando vivo, tiene capacidad de dirigir”.

Patiño señaló que ‘Zarco Aldinever’ habría quedado “suelto” y sin estructura de mando clara, lo que, para él, hace poco probable que pudiera tomar una decisión política de alto impacto como un atentado contra un senador.

“Parece más una acción sicarial que política”

El comisionado sostuvo que un ataque con motivación política normalmente se reivindica para mostrar un objetivo ideológico, lo que no ocurrió en este caso.

“Es un hecho terrorista, pero que es político. Lo hubieran reivindicado, ¿no? Para mostrar que tenía algo de político ese grupo, pero nada. Al parecer fue un mandado”, explicó.

En su análisis, el atentado podría haber sido ejecutado por ‘Zarco’ o por otro grupo sicarial, pero como parte de un encargo de terceros: “Que ese señor hubiese tenido la capacidad para definir ese tipo de acción, yo lo dudo mucho”.

Mientras tanto, la investigación sigue en curso y la pregunta clave continúa sin respuesta: ¿quién dio realmente la orden de atentar contra Miguel Uribe Turbay?



¿Cuál es el estado de salud de Miguel Uribe?

Justamente este sábado 9 de agosto se dieron a conocer detalles del estado de salud de Miguel Uribe, luego de que la Fundación Santa Fe emitiera un nuevo parte médico en el que señala que su condición es crítica.

Según el comunicado, en las últimas 48 horas el estado clínico se revirtió tras una hemorragia en el sistema nervioso central. “Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, indica el documento.

Este es un reporte desalentador, luego de que se hubiera registrado una mejoría significativa en su estado de salud. Ante esta situación, “ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución”. Por lo tanto, deberá continuar bajo constante monitoreo hemodinámico y neurológico.