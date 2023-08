Caso Nicolás Petro: similitudes y diferencias con el Proceso 8000

El escándalo desatado en el Gobierno de Gustavo Petro por las declaraciones de Nicolás Petro , hijo del presidente, sobre recibir dinero de origen ilegal para la campaña presidencial, ha generado comparaciones con el Proceso 8000 de la década de los 90.

Los panelistas y periodistas de Mañanas Blu presentaron sus puntos de vista sobre las similitudes y diferencias entre ambos casos. Mientras algunos enfatizan en la época y la presencia de las redes sociales, otros destacan la participación de personajes con antecedentes penales y el posible lavado de activos. El debate se centra en el impacto político y judicial que esto puede tener en la presidencia de Gustavo Petro y en el país en general.

El caso ha generado una ola de indignación en las redes sociales, y muchos ciudadanos han encontrado paralelismos con el Proceso 8000, un escándalo político ocurrido en la década de los 90, durante la presidencia de Ernesto Samper, que también estuvo relacionado con fondos ilícitos provenientes del narcotráfico .

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Publicidad

Debate en Mañanas Blu, diferentes posiciones al respecto:

Aurelio Suárez destacó que se recibieron fondos de personas que, por ley, no podían aportar a campañas políticas, como el condenado por narcotráfico Santander López Sierra y el procesado 'Turco' Ilsaca.

“Aquí vienen, por supuesto, distintas líneas de investigación. Por ejemplo, ¿de dónde sacó el señor Santander López Sierra 600 millones de pesos para aportar? ¿Cuál es el origen de ese? ¿Es un recorrido? O también le planteo una hipótesis. ¿O es una recolecta entre distintos personajes afines a Santander López Sierra que juntaron para apoyar la campaña? Hay una línea de investigación, y de esa línea de investigación se pueden derivar, por ejemplo, asuntos como el lavado de activos que va acompañado dentro de las sindicaciones que se le hacen a Nicolás Petro Burgos. Realmente, el efecto de la legitimidad política, repito, de legitimidad política que puede tener sobre el presidente Petro es innegable. Ahora, el tema judicial, el tema penal, es otro asunto que, por supuesto, ya sería, digamos, una especie de ilegitimidad plena. Hoy hay una ilegitimidad política que tiene implicaciones, por ejemplo, ¿en qué sentido? La discusión de las reformas en el Congreso de la República” , opinó.

Asimismo, Suárez dijo que este hecho debilita al presidente a nivel internacional, pero también a nivel local que incluye a personajes: "Las implicaciones políticas son graves. Se necesitan unas líneas de investigación penales, que puede salpicar a muchas personas".

Publicidad

Mientras tanto, Héctor Riveros dijo que el caso es bastante parecido al Proceso 8000, pues la defensa política del presidente Petro se basará en movilizar y agitar a sus bases populares, ya que no cuenta con el mismo respaldo político ni apoyo de los sectores económicos que tuvo Samper en su momento.

“Es que esto es bastante parecido al proceso 8.000 en los pasos que ha ido dando. Recuerde usted que el proceso 8.000 comenzó con unos audios. Efectivamente, apareció un audio en el que unas personas hablaban y una de ellas era Miguel Rodríguez Orejuela, en la que anunciaban la donación de dineros para la financiación de la campaña del entonces candidato Ernesto Samper. Aparecieron los audios, igual que aquí aparecieron los de Benedetti o la declaración de Day Vázquez. Después aparecen evidencias de que esos dineros pueden haber entrado a la campaña y digamos que estamos en el segundo paso, que es el que ayer dio Nicolás Petro. Y después viene la siguiente pregunta de si sabía o no sabía. Tal vez usted recuerda la famosa entrevista del señor Fernando Botero con Yamid Amad, diciendo que el presidente de la República sí sabía. Me acordé ayer cuando Nicolás Petro, cuando la Fiscalía dijo lo que había dicho Nicolás Petro, que la reacción era parecida, porque todo el mundo diciendo: dijo que sí sabía, dijo ahora sí se va a caer”, dijo

Sin embargo, Riveros dijo que todavía no hemos llegado al paso, a la prueba reina, de que el presidente Petro sí sabía del ingreso irregular de dineros. Sin embargo, manifestó que hoy hay dos diferencias grandes entre el 8000 y hoy.

“Yo encuentro en cambio dos grandes diferencias con la época del 8000 y la de hoy. En la época del 8000 el presidente de la República contaba con una mayoría muy sólida y muy grande en el Congreso de la República. Su partido, que era el liberal, tenía el 57% de los congresistas, el 57%. La mayoría absoluta, el solo partido del presidente, es decir, que no necesitaba ninguna coalición, ninguna ayuda de nadie externo para tener un apoyo mayoritario en el Congreso. El presidente de la República evidentemente hoy no lo tiene. Tiene un apoyo de 30% de su Pacto Histórico y de los grupos más cercanos que serían incondicionales, pero hay un 70% y de ese 70% al menos un 30% que ha estado en vaivenes de apoyo y no apoyo y que yo no dudo en que estarían dispuestos a irse en contra del presidente Petro si aparecieran unas pruebas que lo comprometieran, digamos, de una manera evidente”, dijo

Publicidad

“La segunda es que, en la política, en la ciencia política, se llama, incluso usando unas expresiones medio marxistas, de los factores reales de poder, de las instituciones que tienen poder más allá de la política, especialmente los sectores económicos. Los sectores económicos se alinearon en favor del presidente Samper en ese momento (…) Los sectores económicos hicieron todo para que el presidente no se cayera. Yo me pregunto ahora, si lo que se llaman los factores reales de poder tienen algún incentivo para defender al presidente Petro, porque yo ahí veo esas dos debilidades”, añadió.

Mientras tanto, María Consuelo Araujo manifestó que, en este momento, el país necesita serenidad y, sobre todo, no anticiparse al proceso justo de una investigación. Sin embargo, dijo que, comparado con el Proceso 8000, en el caso de Petro hay un agravante.

“El agravante aquí es que, en el caso del 8000, el delator fue un particular, por decirlo de alguna manera, el tesorero de la campaña, Santiago Medina, a quien porque no se le cumple con un ofrecimiento de una embajada, pues se llena de ira y enseguida enciende el ventilador. Aquí es el hijo del presidente. Estamos hablando de su heredero político más importante, porque es que Nicolás Petro, no solamente ha ejercido la política en el departamento del Atlántico como diputado y por lo tanto debe conocer las responsabilidades de cualquier funcionario. Eso, por un lado, pero por otro lado, como lo han dicho aquí en varias entrevistas, lo dijo el hermano del señor presidente, fue sumamente activo en la campaña. Entonces, pretender quitarle credibilidad a Nicolás Petro es muy difícil, porque si el presidente dice yo voy a beneficiar la justicia sobre mi familia, Nicolás lo está haciendo también, está beneficiando la justicia sobre la relación con su padre, o sea que ahí pues no hay nada con que atacarlo”, opinó Araujo.

Publicidad

Por su parte, Álvaro Forero destacó que falta mucha información por conocer y enfatizó en la importancia de la prueba reina que demuestre si el presidente Petro sabía o no sobre el ingreso de dinero ilícito a la campaña. Adviertio que el juicio político en el Congreso puede llevar a un escenario similar al de países como Perú y Ecuador.

“Falta saber dos cosas en eso. Uno, si Petro invirtió parte de esa plata en gastos de actividad de campaña que él coordinó, porque él tenía labores de coordinación. Por ejemplo, se dice que el lanzamiento de Barranquilla fue muy exitoso. O si entregó esas sumas a la gerencia. Es muy distinto. Una plata que entra al torrente económico de la campaña y otra que gastan algunos en efectivo. Y dos, si hay pruebas contundentes de esto o vincular a la campaña es la tabla salvadora de Nicolás Petro para evitar 10 o 15 años de cárcel. Si Nicolás Petro no tiene cómo demostrarlo, no solamente le quitan todos los beneficios y se va para la cárcel, sino que le abren un proceso por falsedad. Pero acuérdese que muchas veces en estos procesos hay pruebas que no son contundentes, pero son indicios. Vamos a ver si entramos en eso. Muy seguramente vamos a terminar en la búsqueda de la prueba reina, que es si el presidente Petro sabía”, dijo el panelista.

Por su parte, Daniel Mejía opinó que Nicolás Petro trabajó directamente en la campaña y que no se trata de un hecho aislado: “El hermano del presidente estaba yendo cárcel por cárcel a hablar con paramilitares y a recoger fondos para la campaña. Entonces, esto que está diciendo Nicolás Petro no es un hecho aislado. También hay evidencia de que su hermano estaba recogiendo plata para la campaña. Una persona también de un cargo directivo muy alto en la campaña, que es Armando Benedetti, habló de 15 mil millones que entraron en la campaña. Es decir, que no quieran ahora ver esto como un hecho aislado. Y que viene ahora la reacción natural del principal implicado, que es el presidente de la República, la etapa del negacionismo. Me quieren dar un golpe, él no dijo eso, etc. Y conforme Nicolás Petro saque las pruebas, el presidente va a tener que responder ante esas pruebas”.

Finalmente, Luis Ernesto Gómez también se refirió a debilidad política de Petro hoy, respecto a la que tenía Samper en su momento y alertó de los peligros de la agitación de las masas. Sin embargo, recalcó algunas diferencias.

Publicidad

“La defensa política del presidente consiste en que sus bases populares lo rodeen. Y por eso lo que viene es agitación. Ayer ya empezó, de hecho, escuchamos en su primer pronunciamiento ante las revelaciones de la Fiscalía, escuchamos fue un presidente combativo, en pie de lucha, que buscara justamente que la fortalezca. Un camino riesgoso. Exacto, que la fortalezca no salga del Congreso ni del establecimiento, por decirle de alguna manera, sino de sus bases. Y también por el otro lado, sobre una diferencia fundamental. Si bien es el hijo, y el hijo quizá es la prueba, digamos, y es muy difícil, como lo decía Mara Consuelo, restarle credibilidad a un hijo. Pero finalmente en el proceso 8.000 era el tesorero de la campaña mismo. Eran funcionarios de la campaña quienes delataban que había ingresado sus dineros. Y aquí, en esta nueva dinámica de campañas, pues había dos campañas en realidad. Estaba la campaña centralizada por Ricardo Roa y presidente de Ecopetrol, que seguramente presentó todos los libros ante el CNE, que llevaba una contabilidad que tenía todas las auditorias. Y estaba la campaña paralela en los territorios que es donde parece que ingresaron dineros ilícitos, como lo mencionó ayer Nicolás Petro. Así que hay dos diferencias muy importantes y por supuesto jurídicamente eso tendrá implicaciones también”, indicó.

Vea el debate completo en Mañanas Blu: