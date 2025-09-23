De acuerdo con información oficial, las labores de inteligencia permitieron ubicar el punto donde se refugiaban los disidentes de la Estructura 34 bajo el mando de alias ‘Calarcá’, quienes, al detectar la presencia de las tropas, abrieron fuego. Sin embargo, tras una maniobra de combate, los militares lograron copar la posición y obligar a los criminales a huir, dejando atrás a uno de sus miembros y un importante arsenal.

Cayó cabecilla de disidencias ‘Calarcá’ en Antioquia: lo abandonaron tras combates contra Ejército Foto: suministrada

En la acción fue capturado Gilberto Duarte Cardona, alias ‘Andrés’, señalado de manejar las finanzas ilegales de esta comisión. Además, se incautaron un fusil calibre 5.56 mm, una Mini Uzi, más de 120 cartuchos de munición de diferentes calibres, equipos de comunicaciones, material de intendencia y brazaletes alusivos a la estructura criminal.

Este resultado, según las autoridades, neutraliza los planes de expansión del Bloque Magdalena Medio, que pretendía proyectar su presencia desde el norte de Antioquia hacia el suroeste del departamento y el occidente de Caldas, apoyándose en la Estructura 36 y la Comisión 34 “Efraín Guzmán”.

Fue, según el Ejército, una operación militar adelantada por las tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, en la que asestaron un golpe decisivo a las redes logísticas de las disidencias de alias ‘Calarcá’. La acción se llevó a cabo en zona limítrofe entre Antioquia y Caldas, donde esta estructura pretendía expandir su presencia delictiva.