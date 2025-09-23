En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Caso Nicolás Petro
B King
Acetaminofén
Petro en la ONU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cayó cabecilla de disidencias ‘Calarcá’ en Antioquia: lo abandonaron tras combates contra Ejército

Cayó cabecilla de disidencias ‘Calarcá’ en Antioquia: lo abandonaron tras combates contra Ejército

El Gaula Militar Valle de Aburrá capturó a un integrante de la Estructura 34 las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ y decomisó armas, municiones y material de guerra en zona limítrofe entre ambos departamentos.

Cayó cabecilla de disidencias ‘Calarcá’ en Antioquia: lo abandonaron tras combates contra Ejército
Cayó cabecilla de disidencias ‘Calarcá’ en Antioquia: lo abandonaron tras combates contra Ejército
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

De acuerdo con información oficial, las labores de inteligencia permitieron ubicar el punto donde se refugiaban los disidentes de la Estructura 34 bajo el mando de alias ‘Calarcá’, quienes, al detectar la presencia de las tropas, abrieron fuego. Sin embargo, tras una maniobra de combate, los militares lograron copar la posición y obligar a los criminales a huir, dejando atrás a uno de sus miembros y un importante arsenal.

Cayó cabecilla de disidencias ‘Calarcá’ en Antioquia: lo abandonaron tras combates contra Ejército
Cayó cabecilla de disidencias ‘Calarcá’ en Antioquia: lo abandonaron tras combates contra Ejército
Foto: suministrada

En la acción fue capturado Gilberto Duarte Cardona, alias ‘Andrés’, señalado de manejar las finanzas ilegales de esta comisión. Además, se incautaron un fusil calibre 5.56 mm, una Mini Uzi, más de 120 cartuchos de munición de diferentes calibres, equipos de comunicaciones, material de intendencia y brazaletes alusivos a la estructura criminal.

Este resultado, según las autoridades, neutraliza los planes de expansión del Bloque Magdalena Medio, que pretendía proyectar su presencia desde el norte de Antioquia hacia el suroeste del departamento y el occidente de Caldas, apoyándose en la Estructura 36 y la Comisión 34 “Efraín Guzmán”.

Cayó cabecilla de disidencias ‘Calarcá’ en Antioquia: lo abandonaron tras combates contra Ejército
Cayó cabecilla de disidencias ‘Calarcá’ en Antioquia: lo abandonaron tras combates contra Ejército
Foto: suministrada

Fue, según el Ejército, una operación militar adelantada por las tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, en la que asestaron un golpe decisivo a las redes logísticas de las disidencias de alias ‘Calarcá’. La acción se llevó a cabo en zona limítrofe entre Antioquia y Caldas, donde esta estructura pretendía expandir su presencia delictiva.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Calarcá

Disidencias Farc

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad