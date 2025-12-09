En vivo
Blu Radio  / Nación  / Celebración de las Velitas deja cuatro quemados con pólvora en Huila; hay dos menores

Celebración de las Velitas deja cuatro quemados con pólvora en Huila; hay dos menores

Las personas lesionadas reciben atención médica en diferentes centros hospitalarios del departamento. A cinco aumenta la cifra de quemados con pólvora.

