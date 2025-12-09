Celebración de las Velitas deja cuatro quemados con pólvora en Huila; hay dos menores

Pese a las recomendaciones y a las brigadas preventivas que han venido desarrollando las autoridades de salud, durante la celebración del puente festivo de las velitas, cuatro personas resultaron quemadas por el uso indebido de la pólvora en el Huila, entre ellas dos menores de dos y ocho años de edad, respectivamente.

El secretario de Salud del Huila, el médico César Germán Roa, informó que los casos se registraron en los municipios de Oporapa, Gigante, Garzón y La Argentina. Entre tanto, los dos menores reciben atención médica en un centro asistencial de Neiva.

“Lamentablemente tenemos que reportar que durante el puente festivo de las Velitas se presentaron en el Huila cuatro heridos con pólvora, y dentro de estos hechos tenemos dos menores de dos y ocho años. Insistimos a las personas que eviten la manipulación de estos elementos de pirotecnia, y a los padres de familia estar muy atentos de sus hijos para que no se vean involucrados en el uso indebido de la pólvora en esta temporada de fiestas”, expresó César Roa, secretario de Salud del Huila.

Cabe mencionar que a cinco se eleva la cifra de personas lesionadas con pólvora en lo que va corrido del mes de diciembre. Desde la Gobernación del Huila se ha emitido un instructivo para que los 37 alcaldes cumplan con operativos y controles a las ventas y expendios irregulares de juegos pirotécnicos en la temporada navideña.