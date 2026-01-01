En vivo
Celebraciones de Año Nuevo en Huila dejaron 6 homicidios por intolerancia

Celebraciones de Año Nuevo en Huila dejaron 6 homicidios por intolerancia

Los homicidios se registraron en 6 municipios diferentes del departamento; la ingesta de alcohol influyó en la cifra de muertos.

