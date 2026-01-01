Celebraciones de Año Nuevo en Huila dejaron 6 homicidios por intolerancia

Pese a las campañas de prevención y sensibilización que han venido realizando las autoridades, entre el 31 de diciembre y durante la celebración del Año Nuevo 2026 se reportaron seis personas asesinadas en el Huila, hechos que en su mayoría estarían relacionados con la intolerancia y la ingesta de alcohol.

De acuerdo con el reporte oficial, los homicidios se registraron en los municipios de Pitalito, Guadalupe, Colombia, El Agrado, Algeciras y La Plata. Las autoridades confirmaron la captura de dos personas presuntamente comprometidas en algunos de estos casos ocurridos en el departamento.

“Horas antes de terminar el año anterior tuvimos dos homicidios: uno en Guadalupe, donde en una riña asociada al consumo de bebidas embriagantes fallece una persona, y gracias a la reacción oportuna de nuestros policías se logró la captura de un implicado. De igual manera, se presentó un homicidio en Pitalito y, ya en la madrugada del primero de enero, tuvimos un homicidio en La Plata. También se registraron homicidios en El Agrado, Algeciras y Colombia”, dijo el teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía en el Huila.

Añadió el oficial que el caso de homicidio ocurrido en la zona urbana de Pitalito es materia de investigación por parte de la Policía Judicial, con el propósito de esclarecer los móviles del hecho y ubicar a los posibles responsables.



Entre tanto, en Neiva y su área metropolitana, pese a que se atendieron más de 120 riñas durante la celebración del Año Nuevo por hechos de intolerancia, la Policía reportó cero casos de homicidio. No obstante, las autoridades hicieron un llamado al buen comportamiento ciudadano, especialmente cuando aún falta el puente festivo de Reyes, periodo en el que también se registra consumo de bebidas alcohólicas, entre otras actividades.