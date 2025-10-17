En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Regasificadora de Cartagena
Ataque lancha en el Caribe
Presupuesto general

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Centro Democrático denuncia amenaza de muerte contra candidato en Arauca a Consejos de Juventud

Centro Democrático denuncia amenaza de muerte contra candidato en Arauca a Consejos de Juventud

Desde el partido político aseguran que el candidato recibió la amenaza por medio de WhatsApp, faltando dos días para las elecciones.

Centro Democrático
Centro Democrático
X: @CeDemocratico
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

El Centro Democrático denunció que uno de sus candidatos a los Consejos Municipales de Juventud, en Puerto Rondón, Arauca, recibió una amenaza de muerte por medio de WhatsApp, el mensaje llegó desde un número desconocido.

“Una vez más, los líderes y candidatos del Centro Democrático son objeto de intimidaciones y amenazas en distintas regiones del país. La amenaza, enviada a su WhatsApp desde un número desconocido, constituye un hecho de extrema gravedad que exige la acción inmediata de las autoridades competentes”, señalaron desde el Centro Democrático.

Es importante recordar que las elecciones a los Consejos Municipales y Locales de Juventud se van a realizar este domingo, 19 de octubre, en todo el territorio nacional.

“Solicitamos que se inicie una investigación urgente y que se adopten medidas efectivas de protección para salvaguardar la vida e integridad de nuestro candidato. El Centro Democrático rechaza categóricamente estos actos cobardes que atentan contra la democracia, la participación juvenil y la libertad política en Colombia”, agregaron desde ese partido político.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Centro Democrático

Arauca

Consejos Municipales de Juventud

Publicidad

Publicidad

Publicidad