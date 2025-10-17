Centro Democrático denuncia amenaza de muerte contra candidato en Arauca a Consejos de Juventud

El Centro Democrático denunció que uno de sus candidatos a los Consejos Municipales de Juventud, en Puerto Rondón, Arauca, recibió una amenaza de muerte por medio de WhatsApp, el mensaje llegó desde un número desconocido.

“Una vez más, los líderes y candidatos del Centro Democrático son objeto de intimidaciones y amenazas en distintas regiones del país. La amenaza, enviada a su WhatsApp desde un número desconocido, constituye un hecho de extrema gravedad que exige la acción inmediata de las autoridades competentes”, señalaron desde el Centro Democrático.

Es importante recordar que las elecciones a los Consejos Municipales y Locales de Juventud se van a realizar este domingo, 19 de octubre, en todo el territorio nacional.

“Solicitamos que se inicie una investigación urgente y que se adopten medidas efectivas de protección para salvaguardar la vida e integridad de nuestro candidato. El Centro Democrático rechaza categóricamente estos actos cobardes que atentan contra la democracia, la participación juvenil y la libertad política en Colombia”, agregaron desde ese partido político.