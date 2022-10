Centro Democrático pedirá en una carta a EEUU suspender ayudas a Colombia: Santos

El presidente Juan Manuel Santos dijo que conoció una carta del Centro Democrático en la cual le pide a Estados Unidos que le suspenda las ayudas a Colombia.



Según el mandatario, el uribismo está circulando la misiva, que será enviada a los congresistas del país norteamericano, y que supuestamente llevará las firmas de la representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, y de la senadora Paloma Valencia.



"Dice, por ejemplo, que el sistema económico de mercado, el colombiano, está siendo seriamente comprometido por el recurrente llamado de las Farc a imponer su agenda marxista leninista, siguiendo el modelo de la vecina Venezuela", dijo.



La carta la reveló luego de señalar a la oposición de "virulenta y violenta".



"Dice la carta, el impacto del acuerdo de paz va mucho más allá de las fronteras de Colombia, las relaciones comprobadas de las Farc con el crimen transnacional organizado y otras organizaciones terroristas internacionales como Hezbolá y Al Qaeda permanecen intactas", continúo leyendo.



El jefe de estado agregó que la oposición no tiene límites y ataca con mentiras.



"Algo que ofende a nuestras fuerzas militares, la oposición está diciendo que el incidente de Venezuela, los soldados que se pasaron al lado colombiano fue algo acordado con el presidente Maduro para una cortina de humo", citó.



Las declaraciones las entregó luego de posesionar a Alfonso Prada como secretario general de la Presidencia.



El presidente Santos está delirando, no hemos firmado ninguna carta: María Fernanda Cabal



La congresista desmintió su firma y la de Paloma Valencia en la misiva en la que supuestamente pedían al gobierno de los Estados Unidos suspender la ayuda económica a Colombia.

La representante por el Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró que el presidente Santos está delirando, que claramente está siendo asesorado y es una estrategia para desviar la atención de los colombianos tras la carta que envió el Consejo Gremial pidiendo que no se incluyan en la Constitución los contenidos del acuerdo de paz.

“Yo creo que el presidente Santos está delirando, no conozco la carta que leyó esta mañana; dice que no la hemos firmado, no sé de dónde saca eso como sacándolo de un sombrero pero además me parece que es una estrategia para desviar la atención de la carta del Consejo Gremial, muy grave, donde le dicen que los acuerdos no pueden subirse a nivel de la Constitución. El Consejo gremial es quien produce riqueza en este país, y se lo está advirtiendo”, afirmó Cabal.

La representante pidió al primer mandatario publicar inmediatamente la supuesta carta que según el presidente ella y la senadora Paloma Valencia habrían firmado.

“Todas las acciones del Centro Democrático ustedes las conocen públicas, son manifiestas no tenemos ninguna carta oculta. No sé si falsificó la carta, porque la verdad es que si no tiene firma es una apócrifo. ¿Cómo nos la puede indilgar? ¿Quién se la entregó? que nos quien cuente quien es la fuente, ¿un Hacker?”, finalizó la opositora María Fernanda Cabal.