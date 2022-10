Cepeda me pone en riesgo al acusarme de ‘para’: concejal de El Carmen de Chucurí

“No he tenido jamás nada que ver con los paramilitares. El doctor Iván Cepeda está desmedido en esa información y me está poniendo en riesgo”, expresó.



El cabildante dijo que no es cierto, tal como aseguró Cepeda, que exista una grabación en la que en un consejo de seguridad él haya afirmado que apoya a grupos paramilitares.



Álvarez dijo que el rechazo de un sector de la población al homenaje al cura guerrillero Camilo Torres se originó en que muchos habitantes han padecido la violencia del conflicto.



“El cura que conocieron los intelectuales en Bogotá y en muchas partes del mundo aquí fue el vil guerrillero que tuvo un arma y asesinaba”, manifestó.



Cuando asistía a la conmemoración de la muerte de Camilo Torres en Patio Cemento, Cepeda se enfrentó verbalmente a varios habitantes del lugar, quienes le reclamaron por hacer presencia en el lugar.



En entrevista con Mañanas BLU, Cepeda explicó que el enfrentamiento quedó en evidencia que hay presiones por parte de grupos paramilitares.