César Gaviria: “Ataque a Miguel Uribe es una amenaza a la democracia y al respeto por la diferencia”

El expresidente César Gaviria Trujillo, actual director del Partido Liberal, emitió un comunicado en el que condena el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y lanzó duras críticas al Gobierno Nacional.

“El ataque a Miguel Uribe no es solo una tragedia personal; es una amenaza directa a la democracia y al respeto por la diferencia”, expresó Gaviria en el documento divulgado este lunes.

En sus declaraciones, el exmandatario mostró su solidaridad con la familia del senador y destacó su papel como figura representativa de una generación comprometida con los valores democráticos.

Gaviria rechazó enérgicamente no solo el atentado, sino también el contexto político que, según él, ha contribuido a enrarecer el clima institucional del país.

“Nada justifica la violencia política como respuesta a las ideas”, afirmó, y advirtió sobre la retórica confrontacional proveniente del Ejecutivo: “Los señalamientos personales, lenguaje confrontacional y desilvanada respuesta del presidente alimenta un clima hostil que no es compatible con la responsabilidad del cargo”.

Pantallazo del nuevo video que se conoció del atentado contra Miguel Uribe.

Gaviria también se refirió a la insistencia del Gobierno en convocar una consulta popular pese a la negativa del Senado, lo cual calificó como una maniobra ilegítima y peligrosa para la democracia.

“El Gobierno ha reiterado públicamente que continuará adelante con la convocatoria de la consulta popular. Estas afirmaciones, lejos de convocar a la reflexión nacional, minimizan el impacto del atentado e insisten en una ruta de confrontación política en un momento de profunda sensibilidad democrática”, denunció.

Además, Gaviria respaldó el pronunciamiento del Procurador General, quien durante un evento público recordó que el artículo 104 de la Constitución exige un concepto favorable del Senado para avanzar con este tipo de consultas. “La presión presidencial no exime a cada ministro de su responsabilidad individual ante la ley”, advirtió el expresidente, al tiempo que cuestionó la amenaza del mandatario de destituir a los ministros que no firmen el decreto de convocatoria: “Ministro que no lo firme se va”.

En otro apartado del comunicado, Gaviria condenó el episodio en el que el ministro del Interior increpó con gritos al secretario del Senado, hecho que considera evidencia de la presión indebida ejercida por el Ejecutivo sobre otras ramas del poder público.

Finalmente, el exmandatario hizo un llamado al presidente Gustavo Petro a respetar la Constitución de 1991. “Presidente Petro, usted juró cumplir y respetar la Constitución de 1991. Le instamos a honrar su juramento. No menoscabe el Estado de derecho”, concluyó Gaviria.