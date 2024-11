Cierran investigación contra Diego Molano y general (r) Zapateiro por trinos sobre Petro

La Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal determinó precluir las investigaciones adelantadas contra Diego Molano, exministro de Defensa y Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, por los delitos de intervención en política y prevaricato por acción. La decisión de la Corte se fundamenta en la ausencia de un querellante legítimo y en la atipicidad de los hechos investigados.

La investigación surgió de denuncias presentadas por ciudadanos que acusaron a los indiciados de utilizar su posición para beneficiar al entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez en las elecciones de 2022.

Según los denunciantes, Molano y Zapateiro habrían emitido mensajes a través de redes sociales que favorecieron indirectamente dicha campaña y afectaron la de Gustavo Petro, lo que constituiría una infracción de los artículos 127 y 219 de la Constitución, que prohíben a los servidores públicos y a los integrantes de la fuerza pública intervenir en política.

Entre las publicaciones destacadas, Zapateiro criticó a Petro en una serie de trinos mientras ejercía como comandante del Ejército, mientras que Molano defendió el accionar de la fuerza pública en el marco de las mismas elecciones.

Fue la Fiscalía General de la Nación la que solicitó la preclusión alegando que las conductas no configuraban delitos, en cuanto a la intervención en política, se determinó que los denunciantes no estaban legitimados para presentar la querella, ya que el único facultado para hacerlo era el presidente Gustavo Petro, quien no interpuso acción alguna.

“Declarar extinguida la acción penal por falta de querellante legítimo en la actuación seguida en contra de Diego Molano y Eduardo Zapateiro”, dice la decisión de la Corte.

El alto tribunal además, señaló que los mensajes publicados en redes sociales no vulneraron las restricciones constitucionales y legales que rigen la participación política de servidores públicos y miembros de la fuerza pública.