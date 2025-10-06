En vivo
Cinco de los soldados heridos tras ataque terrorista en Arauca siguen hospitalizados

Cinco de los soldados heridos tras ataque terrorista en Arauca siguen hospitalizados

El Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E. entregó un nuevo parte médico sobre los militares que resultaron heridos tras un nuevo ataque a la base Puerto Jordán en Arauquita, Arauca y que causó la muerte del soldado José Henry Ceballos Moreno.

Cinco de los soldados heridos tras ataque terrorista en Arauca siguen hospitalizados
Cinco de los soldados heridos tras ataque terrorista en Arauca siguen hospitalizados
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

De los seis militares lesionados, cinco permanecen bajo atención médica por lesiones de diversa gravedad: José Alberto Tovar Pulido presenta múltiples heridas por impacto de explosivo y se encuentra estable; Edwin Santiago Marín Villarreal recibe valoración por neurocirugía; Robinson Rojas García presenta lesiones en cuello, cabeza, tórax y abdomen con afectación auditiva.

Entre tanto, Isaac David Salgado Herrera tiene lesiones en cabeza, tórax y extremidades con compromiso ocular; y Jhonatan Estiven Rengifo Mosquera sufre heridas en miembros inferiores y abdomen, aunque su evolución es favorable y podría ser dado de alta próximamente.

Nuevo atentado con explosivos en Arauca: seis uniformados heridos
Nuevo atentado con explosivos en Arauca: seis uniformados heridos
Foto: EFE / Ejército de Colombia

Finalmente, el hospital informó que el soldado Sahir Alexander Lucumí Mina fue atendido oportunamente, ya fue dado de alta y tendrá seguimiento ambulatorio.

En la zona continúan las operaciones en contra del ELN, grupo ilegal al que se le atribuye este atentado.

