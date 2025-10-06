Cinco de los soldados heridos tras ataque terrorista en Arauca siguen hospitalizados

De los seis militares lesionados, cinco permanecen bajo atención médica por lesiones de diversa gravedad: José Alberto Tovar Pulido presenta múltiples heridas por impacto de explosivo y se encuentra estable; Edwin Santiago Marín Villarreal recibe valoración por neurocirugía; Robinson Rojas García presenta lesiones en cuello, cabeza, tórax y abdomen con afectación auditiva.

Entre tanto, Isaac David Salgado Herrera tiene lesiones en cabeza, tórax y extremidades con compromiso ocular; y Jhonatan Estiven Rengifo Mosquera sufre heridas en miembros inferiores y abdomen, aunque su evolución es favorable y podría ser dado de alta próximamente.

Nuevo atentado con explosivos en Arauca: seis uniformados heridos Foto: EFE / Ejército de Colombia

Finalmente, el hospital informó que el soldado Sahir Alexander Lucumí Mina fue atendido oportunamente, ya fue dado de alta y tendrá seguimiento ambulatorio.

En la zona continúan las operaciones en contra del ELN, grupo ilegal al que se le atribuye este atentado.