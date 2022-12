Cinco líderes en cinco décadas de la guerrilla de las Farc

Cinco hombres han marcado la historia de las Farc, que este sábado iniciaron en el sur del país su última conferencia, en la que decidirán su paso definitivo de guerrilla a grupo político.



Los alias "Manuel Marulanda Vélez" o "Tirofijo", "Jacobo Arenas", "Raúl Reyes", "Alfonso Cano" y "Timoleón Jiménez" o "Timochenko" conforman lo que el investigador Jorge Giraldo denomina "tres generaciones de líderes" de las Farc.



A continuación los datos más relevantes de estos jefes rebeldes:



- Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo). Fue el fundador y líder, hasta su muerte, de las FARC, organización creada en 1964 como una guerrilla campesina.



"Tirofijo", apodado así por su puntería, fue en su juventud campesino, leñador, panadero, carnicero y tendero antes de tomar las armas en los años 50 de la violencia partidista, movimiento que desembocó en la creación de las Farc.



El 7 de enero de 1999 hizo un desplante al entonces presidente Andrés Pastrana al no acudir a la instalación de una negociación de paz en San Vicente del Caguán, episodio que quedó conocido como "la silla vacía".



Adquirió fama de leyenda en la guerrilla hasta el punto de que se le dio por muerto en al menos nueve ocasiones, pero finalmente "el guerrillero más viejo del mundo" falleció a los 80 años de causas naturales en marzo de 2008.



- Luis Alberto Morantes (Jacobo Arenas). Fundó junto a "Tirofijo" las Farc, de la cual fue su principal ideólogo con una teoría marxista-leninista.



Promovió durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) la firma de una tregua que fue suscrita el 28 de marzo de 1984 pero que solo duró unos meses.



Se le atribuye la transformación de las Farc de pequeño grupo de combatientes campesinos en una guerrilla con control territorial en algunas zonas.



Arenas murió a los 66 años de una enfermedad cardíaca, el 10 de agosto de 1990 en Casa Verde, entonces el principal campamento guerrillero, situado en el departamento del Meta.



- Luis Edgar Devia (Raúl Reyes). Sindicalista en el departamento del Caquetá, se unió en los años 70 a la guerrilla y escaló posiciones hasta llegar a ser miembro del Secretariado (órgano de dirección de las Farc) y con los años se convirtió en el número dos, después de "Tirofijo".



Fue pareja de "Olga Marín", hija de "Tirofijo" y fungió como responsable del área internacional de la guerrilla, con protagonismo en San Vicente del Caguán durante el fallido proceso de paz con el Gobierno de Pastrana.



Murió el 1 de marzo de 2008 junto con otros 16 guerrilleros en una operación militar colombiana contra su campamento que estaba 1.800 metros más allá de la frontera, en territorio ecuatoriano, acción que provocó una grave crisis diplomática con ese país y con la Venezuela chavista. Su muerte fue el primer gran golpe de las Fuerzas Armadas contra los jefes de las FARC.



- Guillermo León Sáenz (Alfonso Cano). Fue el segundo en asumir la jefatura de las FARC, el 25 de mayo de 2008, cuando se confirmó la muerte de "Tirofijo".



A diferencia de los otros cuadros de las FARC, de origen campesino, "Alfonso Cano", nació en el seno de una acomodada familia bogotana y estudió derecho y antropología en la Universidad Nacional.



Fue líder de la Juventud Comunista (Juco) y perteneció al Partido Comunista Colombiano (PCC), vínculo que lo llevó en los años 70 a sumarse a las filas de las FARC donde se convirtió en uno de los hombres más cercanos a "Jacobo Arenas", a quien sucedió como ideólogo.



Lideró las Farc hasta el 4 de noviembre de 2011, día en que murió en la operación militar Odiseo, en las montañas del departamento del Cauca.



- Rodrigo Londoño Echeverri (Timoleón Jiménez o Timochenko). El actual número uno de las FARC asumió la comandancia de esa guerrilla el 5 de noviembre de 2011, un día después de la muerte de "Alfonso Cano", con lo cual se convirtió en el tercer y último líder de ese grupo armado.



"Timochenko" ingresó en las Farc en 1982, después de estar vinculado en los años 70 a la Juco y de estudiar medicina y cardiología en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú y en Cuba.



Bajo su mando las Farc se sentaron a dialogar con el Gobierno en La Habana en noviembre de 2012, proceso que concluyó el pasado 24 de agosto con un acuerdo de paz que "Timochenko" firmará el 26 de este mes en Cartagena con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.



