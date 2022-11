Clan Úsuga estaría ofreciendo $2 millones de pesos por policía asesinado

En el documento de inteligencia, que conoció BluRadio, se le pide a la fuerza pública fortalecer todas las operaciones de socialización y comunicación en todas las unidades policiales, frente al estado actual de amenaza a nivel país.



Se ha ordenado implementar planes de seguridad operativa de instalaciones y personas con el fin de mitigar el riesgo, ya que se ha logrado evidenciar coordinaciones de cabecillas regionales del Clan Úsuga para afectar unidades militares y de Policía, principalmente en Antioquia y Chocó.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Rechazo general tuvo la decisión de una juez de dejar en libertad a las seis personas capturadas como sospechosas de haber participado en el asesinato de tres policías en esa ciudad.



-Ya se sienten los primeros traumatismos en la ciudad de Cali por el paro que están adelantando cerca de 100 conductores del GIT Masivo, que es el operador más grande del sistema de transporte masivo en la capital del Valle.



-Bomberos y Defensa Civil del municipio de Mogotes, en Santander, lograron controlar un incendio forestal que afectó cerca de 500 hectáreas.



-El Capitán Ányelo Palacio, uno de los principales denunciantes de la denominada Comunidad del Anillo en la Policía Nacional, volvió a sus labores como comandante de una estación de la institución en el municipio de Florencia, en Caquetá.



-Los hijos del ex presidente Álvaro Uribe, Tomás Y Jerónimo, anunciaron que acudirán a instancias internacionales para denunciar las supuestas arbitrariedades en las que ha incurrido el saliente Fiscal General Eduardo Montealegre, tras la apertura de nuevas investigaciones en su contra.



-La Fiscalía General anunciará imputación de cargos contra el General Mario Montoya, ex comandante del Ejército, por delitos relacionados con falsos positivos.



-La Aeronáutica Civil proyectó una movilización de más de 220 mil pasajeros por los aeropuertos del país, previendo que muchos viajeros que siguen en vacaciones de Semana Santa regresen a sus ciudades de origen.



-El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que es irrelevante que su Secretario de Planeación Andrés Ortiz sea propietario de un predio en el sector de Van Der Hammen que, según él, representa el 0.0001 del total de la reserva.



-El diario oficial cubano Granma, publica reflexiones de Fidel Castro tras la visita del presidente Barack Obama, en las cuales advierte que Cuba no necesita que Estados Unidos le regale nada.

-Continúaa el misterio sobre la identidad del tercer atacante del atentado en el aeropuerto de Bruselas.



-El portal Football Leaks reveló que el traspaso del uruguayo Luis Suárez del Liverpool al Barcelona se cerró por 82 millones de euros, en el mes de julio de 2014, en medio del escándalo que protagonizaba el delantero tras haber mordido a un rival en el mundial de Brasil.