Coljuegos aclara que bloqueo de Expressen ya se había ordenado hace cuatro años

La entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia, Coljuegos, aclaró este martes que el bloqueo al portal sueco Expressen.se no tiene relación con las recientes publicaciones del medio sobre la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo. Según la información oficial, la inclusión del sitio en el listado de páginas denunciadas por promover apuestas ilegales ocurrió hace cuatro años, durante la administración del expresidente Iván Duque.

Coljuegos señaló que el portal fue incorporado al listado de sitios por bloquear en 2021, tras verificarse que promocionaba apuestas no autorizadas en el país. La entidad recordó que este procedimiento se realiza “conforme a lo contemplado en el artículo 38 de la Ley 643 de 2011”, modificado por la Ley 1753 de 2025, que autoriza a las autoridades a monitorear páginas de internet y ordenar bloqueos cuando estas favorezcan la operación o publicidad de juegos ilegales.

Los administradores del monopolio, las autoridades de inspección, vigilancia y control, las autoridades de policía y la Policía Nacional podrán hacer monitoreo a los canales, entidades financieras, páginas de Internet y medios que de cualquier forma sirvan a la explotación, operación, venta, pago, publicidad o comercialización de juegos de suerte y azar no autorizados, y ordenar las alertas y bloqueos correspondientes Dice la ley

El comunicado destaca que la inclusión del dominio www.expressen.se se dio en el marco del proceso regular de actualización mensual que realiza Coljuegos sobre plataformas que operan o promocionan apuestas sin autorización en Colombia. En total, la entidad mantiene más de 34.100 sitios registrados dentro de este listado.



Bloqueo activo solo en algunos operadores

Coljuegos indicó además que, aunque el portal permanece en la lista de sitios denunciados, el bloqueo se encuentra activo únicamente por parte de los prestadores de servicios de internet Hughesnet, Movistar y Tigo. Otros operadores no mantienen actualmente restricción sobre el dominio.

La entidad también precisó que no cuenta con información que confirme si el medio sueco opera bajo otros dominios distintos al registrado en su base de datos.



En su comunicado, Coljuegos reafirmó que los bloqueos se aplican exclusivamente con el objetivo de garantizar la legalidad en el ecosistema de juegos de suerte y azar y de proteger los recursos destinados a la salud en Colombia.

La aclaración se produce en medio de la controversia generada por reportes ciudadanos sobre dificultades para acceder al portal desde algunos dispositivos y la discusión pública sobre la posible relación entre el bloqueo y los reportajes de Expressen sobre la primera dama. Según la entidad, el procedimiento responde a decisiones adoptadas en 2021 y no está vinculado a hechos recientes.