Coljuegos aclara que bloqueo de Expressen ya se había ordenado hace cuatro años

La aclaración se produce en medio de la controversia generada por reportes ciudadanos sobre dificultades para acceder al portal desde algunos dispositivos y la discusión pública sobre la posible relación entre el bloqueo y los reportajes de Expressen sobre la primera dama.

