Colombia activa apoyo aéreo y flexibilidades de viaje tras terremoto en Venezuela

Tras el fuerte movimiento telúrico registrado en la tarde de hoy en Venezuela, el sector aeronáutico colombiano reaccionó de manera inmediata para salvaguardar la seguridad del espacio aéreo y mitigar el impacto en los planes de viaje de miles de usuarios.

La emergencia provocó interrupciones severas en los sistemas de control y las comunicaciones de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, forzando una intervención conjunta de los dos países.

Por una parte, la Aeronáutica Civil de Colombia desplegó un plan de apoyo técnico prioritario que incluye la coordinación de operaciones de tránsito aéreo y desvíos seguros a través de las FIR de Bogotá y Barranquilla.

Además, para mantener la fluidez de la información crítica internacional, la Aerocivil asumió temporalmente desde Colombia la emisión y difusión de los Avisos a los Aviadores (NOTAM) correspondientes a la zona afectada en el vecino país. La entidad mantendrá un monitoreo constante y comunicación directa con las autoridades venezolanas hasta normalizar las operaciones.



En la misma línea, LATAM Airlines Colombia anunció un paquete de flexibilidades comerciales en solidaridad con las comunidades afectadas. Los pasajeros que tengan tiquetes programados para viajar entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026 podrán optar por tres alternativas sin cobros adicionales: el cambio de fecha de viaje (hasta siete días después del itinerario original), la devolución total del dinero del boleto sin penalidades o el cambio de ruta con destino final hacia la ciudad de Cúcuta.

Ambas entidades recomendaron a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales, verificar el estado de sus vuelos antes de salir de casa y priorizar el uso de la web oficial de la aerolínea o su aplicación móvil para autogestionar de forma ágil sus cambios.