Colombia en la mira de ciberterroristas; ataques como los del Invima y Dane aumentaron en el país

El pasado 6 de febrero la plataforma el Invima sufrió un ataque cibernético que tiene retrasados varios procesos, principalmente de nacionalización de mercancía. Sin titubear, los gremios alertan que el problema ha llegado a tal punto que podría agravar el costo de vida que Colombia enfrenta.

Según el más reciente análisis de los especialistas en seguridad de Kaspersky, esta actividad delictiva, que se centra en empresas financieramente sanas, ha mantenido un crecimiento de doble dígito en Colombia, registrando un aumento del 80% el último año en comparación con 2020.

Según expertos de la empresa, esta nueva tendencia dificulta la comparación de los ataques tradicionales entre meses o años, ya que las actividades maliciosas no tienen una frecuencia constante. Sin embargo, al comparar los periodos en los que hubo picos de actividad en Colombia (marzo de 2020 y agosto de 2021), las tecnologías de Kaspersky registraron un crecimiento del 80% en los bloqueos de ransomware dirigido en el país.

“Muchas compañías hoy en día sufren ataques de paralización de su infraestructura, muchas veces estos ataques están relacionados con ransomware, ya que cuando infecta un sistema llega cifrados archivos, de modo que bases de datos con zonas de manejo de procesos lleguen a estar inservibles, no se puede utilizar", explicó a BLU Radio Dmitry Bestuzhev, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

"Entonces todos los procesos literalmente se detienen, no se puede producir, no se puede exportar, no se puede consumir, no se puede utilizar datos. Cuando algo así sucede en una compañía que presta servicios de un carácter crítico para el país, literalmente el impacto tecnológico se refleja en la vida de los ciudadanos”, agregó

Para las víctimas de ransomware, un incidente representa pérdidas económicas por la imposibilidad de operar durante días o semanas y la exigencia de un "rescate" para desbloquear computadoras, servidores y sistemas.

En algunos casos, esta suma puede ser multi-millonaria. Sin embargo, más allá del aspecto financiero, lo que más asusta a los directivos de las empresas es el impacto a la reputación de la compañía.

