Colombia fortalece cooperación militar con Estados Unidos y países aliados en SOUTHDEC 2025

El almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, se reunió con el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en el marco de la conferencia SOUTHDEC 2025. Este espacio, que reúne a altos mandos militares del continente, contó también con la participación de líderes de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Canadá y Ecuador.

Durante las jornadas de trabajo se abordaron temas clave para la seguridad hemisférica, entre ellos la movilidad académica de personal militar, el avance en ciencia y tecnología, la capacitación especializada, la logística, los entrenamientos conjuntos y la cooperación en asuntos antárticos. Asimismo, se discutieron ejercicios de interoperabilidad, ciberseguridad y ciberdefensa, áreas consideradas críticas ante las nuevas amenazas globales.

SOUTHDEC 2025 Foto: suministrada

La agenda incluyó además la revisión de sistemas de comunicación, operaciones combinadas, doctrina militar y misiones de paz. También se resaltó la importancia de la respuesta ante crisis y emergencias humanitarias, la ingeniería militar, el desminado humanitario y la agenda de mujeres, paz y seguridad. Según el comandante Cubides, el objetivo es consolidar un portafolio de servicios regional sólido y sostenible, basado en el intercambio de buenas prácticas y la cooperación internacional.

En paralelo, el almirante Cubides sostuvo un encuentro con el director del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, William J. Perry, con el fin de reforzar los convenios académicos con la Escuela Superior de Guerra de Colombia (EsdegCol). La alianza busca impulsar la formación en temas como seguridad cibernética, Derechos Humanos y Estado de derecho, a través de seminarios, foros, webinars y visitas académicas.