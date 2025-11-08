Colombia insiste en una posición conjunta con Europa ante ataques de EE. UU. en el Caribe

Este sábado avanza en Santa Marta la cumbre CELAC - Unión Europea, con una agenda que incluye eventos culturales y reuniones de alto nivel. El presidente Gustavo Petro ya está en la ciudad, donde sostendrá encuentros con empresarios, representantes de la CAF y asistirá a un concierto en El Rodadero.

En diálogo con Blu Radio, el vicecanciller Mauricio Jaramillo explicó que las negociaciones se concentran en alcanzar una declaración conjunta sobre temas sensibles, entre ellos los recientes bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, realizados en el marco de su lucha contra el narcotráfico.

“Lo que esperamos es que ante cualquier amenaza, afectación o infracción de los derechos humanos, haya una manifestación de solidaridad. No se trata de respaldo político, sino de defender lo que hemos construido como sociedad. Vamos a insistir en que es muy grave lo que está sucediendo en el Caribe”, afirmó Jaramillo.

El funcionario añadió que Colombia busca que la Unión Europea se pronuncie de manera conjunta frente a esas operaciones militares, como un mensaje de defensa del derecho internacional y de rechazo a acciones que pongan en riesgo la estabilidad regional.



Jaramillo también señaló que el encuentro, que comenzó el 7 de noviembre y concluirá el lunes con una declaración final, busca fortalecer la cooperación birregional. “Queremos confirmar que la relación entre Europa y América Latina y el Caribe está en buen estado. Esperamos reafirmar los valores en común y el liderazgo de Colombia en la presidencia pro tempore de la CELAC”, concluyó.