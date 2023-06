“Colombia se está convirtiendo en un tercer revictimizador”: Brisa de Ángulo sobre su caso de abuso

En septiembre de 2001, cuando Brisa de Ángulo era menor de edad, fue abusada sexualmente en su propia casa, en Cochabamba, Bolivia, por su primo Eduardo Gutiérrez Ángulo, quien llegó y fue acogido por la familia. El abuso no solo ocurrió una vez, sino que continuó por ocho meses, según denunció Brisa tiempo después.

Brisa inició infructuosamente un proceso penal contra Eduardo. La existencia de múltiples errores de procedimiento la forzó a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual sentenció que Bolivia es responsable de la violación a derechos humanos y la revictimización por la que pasó.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Brisa de Ángulo, quien ahora es abogada, psicóloga infantil y defensora de derechos de humanos, contó cómo luego de los años sigue peleando para que su caso no quede impune y, por fin, obtenga la justicia que ha estado buscando.

¿Qué tiene ver Colombia en este caso?

Como medida de reparación, la Corte le ordenó a Bolivia mantener el proceso penal contra Eduardo Gutiérrez y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Sin embargo, Brisa De Ángulo sigue buscando justicia y que la Corte Suprema de Justicia de Colombia acoja la solicitud de extradición a Bolivia de su primo, de quién se dice estuvo o está vinculado a una Iglesia cristiana aquí en Colombia.

“Legalmente no se puede llevar un juicio criminal en contra de una persona aquí en Bolivia si no está presente, de todos modos, en febrero-marzo de este año, la Corte de Bolivia le dio la opción a él presentarse por internet para el juicio e igual él no se presentó”, explicó.

Fue ahí, ante la nueva negativa de presentarse al juicio, que lo declararon prófugo de la justicia y entró a la lista roja de Interpol. Según dijo Brisa, ha hecho “todo lo posible” en este caso y lo único que hay es “un entorpecimiento del proceso”.

“Son 20 años en los que vengo buscando justicia y las mismas violaciones de derechos humanos que pasaron en Bolivia, donde no tuve acceso a justicia, ahora Colombia está repitiendo y se está convirtiendo en un tercer revictimizador donde no me permiten tener acceso a la justicia y viola los estándares internacionales”, lamentó.

