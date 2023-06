"Todo es falso": profesor por supuesto abuso sexual a niña de 4 años en CDI de Barranquilla

Un mes de incapacidad recibió el maestro Sonny De La Hoz Solano, agente educativo del Centro de Desarrollo Infantil Carlos Meisel, a raíz de la golpiza que una turba le propinó en este CDI del suroccidente de Barranquilla por denuncias que lo señalan de supuesto abuso sexual a una niña de 4 años.

Convaleciente en una cama, el profesor de 53 años le afirmó a Blu Radio que desconoce de dónde salen esos graves señalamientos en su contra, pues dice que no se ha acercado a la presunta víctima y que ni siquiera la atención directa a los niños hace parte de sus funciones en el CDI donde trabaja hace dos años.

Insistiendo en su inocencia, el docente denunció por tentativa de homicidio a los padres de la niña y a otras dos personas que lo atacaron a golpes e incitaron a una multitud a que irrumpiera en el CDI con la intención de lincharlo.

"Cuando yo vi eso (la turba), pensé que nos iban a atracar en el CDI, pero en ningún momento se me ocurrió que me iban a golpear por una cosa que me acusaban sin yo haberla cometido", dijo De La Hoz, quien hace 30 años trabaja en la docencia.

"Yo no atiendo niños directamente en el CDI , mi función es apoyar en la parte logística y administrativa, y acompañar a las profesoras a la visitas domiciliarias, porque son barrios de alta peligrosidad", agregó.

Producto de la golpiza, el profesor sufrió traumas en la cabeza y en un ojo, fractura en dos costillas y en una rodilla, y una herida abierta en el rostro que debieron suturarle.

Mientras en el sur de Barranquilla intentaron lincharlo, en los municipios de Santo Tomás y Polonuevo la comunidad realizó dos marchas para expresar su solidaridad con este docente al que conocen por su enseñanza en las artes a niños de estas poblaciones del Atlántico, donde incluso tiene una escuela de música.

Entre tanto, las autoridades avanzan en el proceso para esclarecer si hubo o no abuso sexual y, a la par, investigan responsabilidades en torno a la agresión al profesor y posterior ataque y saqueo contra el CDI.