Colombia va por el invicto de Chile en las Eliminatorias

Chile va por una victoria que consolide su invicto en la clasificatoria sudamericana para el Mundial Rusia-2018 en el partido que la enfrentará el jueves ante Colombia, golpeada por la irregularidad y la renuncia del presidente del fútbol cafetero. (Vea también: Video: Carlos Bacca se une a concentración de la Selección Colombia en Chile ).





Pronóstico para Chile v.s. Colombia En Blu Radio todos quieren dar su marcador para el duelo entre Chile y Colombia por las Eliminatorias Rusia 2018¿Cuál es su pronóstico para este jueves? ---> http://bit.ly/1Y4QDMuPosted by Blu Radio on miércoles, 11 de noviembre de 2015 https://www.facebook.com/BluradioColombia/videos/729677147175830/

