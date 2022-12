¿Cómo definen rotación del pico y cédula en el Valle de Aburrá y qué pasó con el 9?

La cuarentena fijada en Medellín y el Valle de Aburrá desde que llegó el coronavirus a la región obligó a crear un “pico y cédula”, una rotación numérica con la que según el último dígito de la cédula de cada persona, estas pueden salir a la calle a abastecerse de alimentos o a realizar diligencias bancarias.

En los 4 meses de vigencia del pico y cédula en Medellín y el Valle de Aburrá, la medida ha cambia según el comportamiento de la curva de contagio de coronavirus: ha sido de 2 dígitos por día, de 3 y hasta de 5 dígitos diarios, dependiendo si el día de calendario era par o impar.

El pico y cédula ha sido decretado por cada alcalde de los municipios metropolitano o, como ocurre actualmente, por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad que reúne a los 10 municipios.

“De manera semanal desde el área semanal estamos coordinando sesiones virtuales como espacio de discusión entre los alcaldes donde se evalúan y apruebas situaciones de COVID, seguridad y finanzas. En estas reuniones es donde acordamos el pico y cédula. Primero se tiene una discusión con los mandatarios donde se les pide su propuesta de la medida para la semana según las reuniones que han tenido con los equipos de trabajo. Esas propuestas de pico y cédula se somenten a aprobación y ellos definen cómo aplicarlo”, dijo Juan David Palacio, director de la autoridad metropolitana.

Sin embargo, quienes tienen cédula terminada en 9 han sido los afectados por la rotación del pico y cédula.

Más ignorado que al que le termina la cédula en 9 — Sago Atehortúa (@Sagoatehortua) July 22, 2020

Así hay "rebelión de las canas", debería haber "rebelión de los del 9" en #Medellín, por la discriminación en el "pico y cédula". — Luis Alfonso Yepes B. (@luisyepesb) July 23, 2020

Saben que es mala suerte? Que su cedula termine en 9 y vivir en Medellín o su area metropolitana. Van para dos semanas que no existen. Errorcitos tecnicos. — Sandra CVilla (@crispinavilla) July 24, 2020

El jueves 16 de julio fue el último día que han salido, con pico y cédula, los ciudadanos que tienen documento terminado en 9. Debían poder salir este viernes 24 de julio, pero por la cuarentena estricta vigente en 9 de los 10 municipios metropolitanos, se deben quedar en la casa.

Sobre lo ocurrido con el 9, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana explicaron que esta semana no tuvieron rotación por la cuarentena estricta que se decretó el miércoles y que, los alcaldes contemplaron hacer esa cuarentena de sábado a lunes para no afectar la rotación del pico y cédula, pero dicha propuesta no fue acogida por la mayoría de los mandatarios metropolitanos.

Además del lunes 27 de julio, los ciudadanos con cifra terminada en 9, también podrán salir el jueves 30 de julio, es decir, dos días de la próxima semana para compensar los problemas generados esta semana en la que no tuvo rotación el dígito 9.

