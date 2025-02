Partido de Francia Márquez atribuye baja ejecución en MinIgualdad a su reciente creación

El presidente Gustavo Petro confirmó que la vicepresidenta Francia Márquez dejó el Ministerio de Igualdad y Equidad y será reemplazada en el cargo por el antropólogo Carlos Rosero.

Durante la presentación de parte del gabinete con el que encarará la parte final de su Gobierno, realizada en la Sala Delia Zapata Olivella del Centro Nacional de las Artes de Bogotá, el mandatario confirmó la designación de Rosero horas después de que Márquez afirmara que su vida y la de su familia corren peligro por las denuncias sobre corrupción que ha hecho y por "señalar lo que está mal".

"Mi compromiso con Colombia no termina por estar dentro o fuera de un ministerio. Seguiré trabajando por la gente y no me detendré hasta llevar la igualdad y la equidad a cada rincón de Colombia", expresó Márquez en un comunicado publicado.

En diálogo con Mañanas Blu, la representante Dorina Hernández, presidenta del partido Soy Porque Somos, partido de Francia Márquez, habló sobre la salida de la vicepresidenta de ese ministerio y la baja ejecución de esa cartera.

"Todos sabemos la cantidad de trámites y procedimientos que hay para todo, para poder seguir la ruta y dar resultados institucionales. Cómo es posible que un ministerio va a tener una ejecución alta, si apenas se está creando", defendió Hernández, sobre la gestión de Francia Márquez frente al ministerio.

En ese sentido, reiteró que ese ministerio, "Es más que una institución necesaria; es un paso hacia el reconocimiento de las luchas de los pueblos étnicos y la construcción de un país más equitativo."

Distanciamiento entre Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro

La vicepresidenta está distanciada del presidente y renunció a la jefatura de la cartera de Igualdad, que había asumido el 30 de junio de 2023 cuando entró en funcionamiento este Ministerio que fue creado el Gobierno de Petro.

El pasado 4 de febrero, en un polémico consejo de ministros transmitido por televisión y redes sociales, afloraron divisiones y malestares por el nombramiento ese mismo día del controvertido político Armando Benedetti, con procesos por corrupción, como jefe de Despacho de Presidencia, cargo que ya dejó para asumir esta semana como ministro del Interior.

Las críticas fueron manifestadas ese día por la vicepresidenta Márquez, apoyada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y otros altos funcionarios, varios de los cuales dejaron sus cargos.

