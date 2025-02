Francia Márquez dejó su silla vacía en presentación del nuevo gabinete de Petro: esta es la razón

Este 27 de febrero, el presidente Gustavo Petro presentó oficialmente a los nuevos integrantes de su gabinete ministerial, luego de la renuncia voluntaria de varios de sus antiguos ministros en las últimas semanas. El evento se llevó a cabo en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata, en Bogotá.

Sin embargo, una de las ausencias más notorias en la ceremonia fue la de la vicepresidenta Francia Márquez, quien dejó su silla vacía en el acto de presentación. De acuerdo con fuentes cercanas, se encuentra en camino a Cali y posteriormente viajará a Suárez, Cauca.

Más temprano en el día, la funcionaria denunció amenazas en su contra tras haber denunciado hechos de corrupción. Agregó que su vida corre peligro, pues ha recibido amenazas en su contra por “denunciar la corrupción y señalar lo que está mal".

Silla de Francia Márquez en presentación de nuevo gabinete de Petro Foto: Blu Radio

"No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán. No me rendiré. (…) Quiero que sepan que estoy aquí y seguiré adelante. No me van a frenar (…). Yo no me aferro a un puesto, me aferro al compromiso por el cual fui elegida. Estoy aquí para cumplirle a la gente”, agregó la vicepresidenta.

A pesar de esta ausencia, el presidente Petro presentó a los nuevos miembros de su equipo ministerial, quienes tendrán la tarea de continuar con las políticas y reformas impulsadas por el Gobierno. Los nombramientos anunciados fueron los siguientes:



Armando Benedetti - Ministro del Interior

Pedro Sánchez - Ministro de Defensa

Edwin Palma - Ministro de Minas

Lena Estrada - Ministra de Ambiente

Yannai Kadamani - Ministra de Cultura

Patricia Duque - Ministra del Deporte

Carlos Rosero - Ministro de Igualdad

Angie Lizeth Rodríguez - Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)

El nuevo gabinete asume en un momento clave para la administración de Gustavo Petro, con varios desafíos en materia de gobernabilidad y ejecución de reformas estructurales.