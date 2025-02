La vicepresidenta Francia Márquez denunció amenazas por “denunciar la corrupción"

La vicepresidenta Francia Márquez aseguró que su vida corre peligro pues ha recibido amenazas en su contra por “denunciar la corrupción y señalar lo que está mal". En el comunicado, no confirmó su salida del gabinete pero reiteró que su compromiso con Colombia no termina por estar dentro o fuera de un ministerio.

"No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán. No me rendiré”, afirmó la vicepresidenta.

Vicepresidenta Francia Márquez Foto: AFP.

En desarrollo...