Denuncian presunta escasez de algunos medicamentos en Antioquia; Secretaría de Salud ya respondió

Son varias las personas que han denunciado falta de ciertos medicamentos por parte de varias EPS, por ejemplo, los que más reportan los pacientes como faltantes son la Levotiroxina de 125 m, la Losartán y la Insulina, siendo está última la de mayor complejidad, pues según el listado de abastecimiento del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, se indica que hay 5 medicamentos en estado de desabastecimiento, entre los cuales está la insulina isofona y la insulina regular.

Esta situación, según denuncian algunos usuarios, estaría forzándolos a comprar la medicina de manera particular, teniendo que recurrir a ahorros e incluso préstamos para poder adquirirla, pues muchos, indican que el no tener estos medicamentos repercute en su calidad de vida.

"Padezco de Hipotiroidismo y la EPS hace un mes no me entrega el medicamento. Llevo esperando un mes que me entreguen mi medicamento llamado como Levotiroxina", expresó un usuario.

"Me dicen que no hay, que está pendiente. En vista de que casi nunca contestan, va uno y resulta que el medicamento que no ha llegado, ¿qué tiene que hacer uno?, comprarlo", indicó una usuaria", indicó otra usuaria.

Publicidad

"No, pues yo ya llevo mucho tiempo esperando que me den el medicamento. Llevo más de un mes que la EPS me tiene esperando y nada que llega al medicamento", añadió un tercer usuario.

Elizabeth Gómez, directora de Aseguramiento y Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud de Antioquia, explicó la situación reportada por el Invima e indicó que semanalmente personal de la secretaría va a los puntos de abastecimiento de medicamentos de las EPS que hoy están intervenidas para llevar un control y monitoreo sobre los insumos.

"La última publicación fue el 29 de enero del año 2025, en esta publicación, ellos (Invima) tienen un reporte de Insulina Regular, que digamos que es el medicamento que más se usa como tratamiento para la diabetes en general que más se comercializa, donde están reportando un estado de desabastecimiento. Ellos indican como causas: insuficientes oferentes, falta de capacidad en planta, y acuerdos comerciales con el fabricante", explicó la funcionaria.

"Nosotros, desde la Gobernación de Antioquia, desde la Secretaría de Salud, no hemos recibido quejas en nuestros canales de PQRS. Nuestros funcionarios también están yendo regularmente a ciertas EPS que tienen hoy mayores problemáticas", completó.

Publicidad

Vale la pena recalcar, que la funcionaria explicó que a pesar de que están al tanto de la alerta a nivel nacional, hasta el momento no hay un desabastecimiento en el departamento, sin embargo, invitan a los ciudadanos que han manifestado que hay escasez de algún medicamento a acercarse a hacer la denuncia formal a través de los canales institucionales, tales como la página de la Gobernación de Antioquia, en el apartado de peticiones, quejas o reclamos o presencialmente en las oficinas de la Secretaría de Salud de Antioquia.