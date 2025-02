Nueva EPS garantiza entrega de medicamentos tras salida de Audifarma

Por medio de un comunicado la Nueva EPS anunció acuerdos con cinco gestores farmacéuticos para atender la crisis desatada por el retiro de Audifarma en la entrada de medicamentos en cinco departamentos del país.

Los acuerdos se establecieron con los gestores farmacéuticos: Evedisa, Discolmets, Medic, Marcazsalud y Disfarma.

Según la Nueva EPS, se habilitarán gradualmente los puntos de dispensación en las próximas semanas.

Comunicado de Nueva EPS Foto: Nueva EPS

En el documento, Nueva EPS aclaró que ha cumplido con sus obligaciones financieras, realizando pagos a Audifarma por un total de 265.269 millones de pesos entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Supersalud pide a EPS eliminar autorizaciones para pacientes con enfermedades más graves

El superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, propuso a las EPS explorar una negociación conjunta para tecnologías de salud costosas y eliminar autorizaciones para tratamientos de enfermedades crónicas, facilitando el acceso a dichas tecnologías y tratamientos para los pacientes.

"He pedido eliminar las autorizaciones para pacientes con enfermedades crónicas. Si se padece una enfermedad crónica que requiere tratamiento de manera prolongada, el usuario no debe estar pasando por trámites de autorizaciones y otras barreras de acceso a las tecnologías en salud y tratamientos que requiere para su atención. Las EPS no solo deben tenerlos identificados, sino además de facilitar el acceso y disponibilidad a estas tecnologías y a su tratamiento", explicó Rubiano.