Compensar recursos de peajes por valorización no será tan fácil como lo plantea el Gobierno

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que tras el congelamiento de las tarifas en los peajes de la ANI e Invías, los cerca de 500.000 millones de pesos que costaría esta medida sería compensado a través de la valorización que paguen los predios cercanos a los peajes.

Sin embargo, ese plan está en veremos, ya que hay varios ‘peros’ que han planteado expertos y conocedores del sector de infraestructura.

Lo principal tiene que ver con la reglamentación, lo cual, en esencia, es lo que necesita hacer el Gobierno para poder detallar cómo, cuándo, cuáles y a quiénes se les harían los cobros por valorización para cubrir el hueco de 500.000 millones de pesos que se abre con la congelación de las tarifas de los peajes en el país.

Blu Radio consultó fuentes que conocen el sector de infraestructura y aseguran que falta definir, por ejemplo, quién va a manejar ese recaudo si estará a cargo del Invías, la ANI o las concesionarias. Sin embargo, esto requiere una capacidad operativa que es difícil de conseguir y coordinar, en últimas, gente que salga a cobrar el impuesto, por lo menos 1.000 personas contratadas a través de prestación de servicios.

A esta situación se le suma que el Gobierno no tiene certeza de cuánto dinero se recauda por cuenta de la valorización, a pesar de que se han dado cifras al respecto, es incierto que ese cobro le alcance al Gobierno para cubrir los recursos que se dejan de recibir por el aumento de los peajes.

También, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ha dicho que esto no se les cobrará a todos los propietarios de predios que se beneficien de las obras, sino a los que tienen propiedades más caras y de mayor extensión. No obstante, no hay claridad de la manera en la que se cobrará por obras pasadas, que están en desarrollo o futuras. A eso se le suma que también hay obras que no han avanzado y la pregunta es si también se va a cobrar por estos proyectos.

El tiempo es otra incógnita que aparece cuando se habla del cuándo comenzaría a cobrarse la valorización y es que lo que determina esto es lo que se demore en construirse la reglamentación que responda a este tema.

Hasta la fecha, nunca se ha hecho un cobro por valorización a nivel nacional y no hay experiencia en hacerla, por lo que otra manera sería a través de las alcaldías, pero eventualmente se llegaría al punto en el que estas no quisieran entregar este dinero, sino invertirlos en sus ciudades.

Por ahora, el Gobierno enfrenta un nuevo reto para tratar de tapar un hueco que puede ser cada vez más grande por cuenta de la plata que se tendría que destinar a financiar este alivio en las tarifas para este año, unos recursos que por ahora tendría que asumir el Ministerio de Hacienda.

