Comunidad del corregimiento de San Luis, en Neiva, incinera camioneta de la UNP

Momentos de tensión se vivieron en el corregimiento de San Luis, zona rural de Neiva, luego de que seis personas ingresaran de manera voluntaria a la Estación de Policía. Según manifestaron, buscaban resguardar su integridad ante la amenaza de algunos habitantes que pretendían agredirlos, tras ser señalados como presuntos responsables de cometer actos delictivos.

De acuerdo con versiones entregadas por la comunidad, los sujetos, entre ellos un firmante de paz presente del Caquetá, habrían ingresado a una vivienda en la vereda Omega, donde presuntamente intentaban realizar el cobro de una extorsión.

Esta situación generó indignación entre los residentes, quienes intentaron tomar justicia por mano propia, posteriormente incineraron el vehículo en el que se movilizaban estas personas.

“En el corregimiento de San Luis se presentó una afectación al orden público, cuando seis ciudadanos llegaron a la estación de Policía buscando resguardarse. Mientras estas personas se encontraban al interior de las instalaciones policiales, llegaron habitantes de la zona intentando acceder a ellos. Ante esta situación, la Policía actuó para calmar los ánimos, ya que estas personas pretendían tomar justicia por mano propia”, señaló el alcalde de Neiva, Germán Casagua.



De acuerdo con lo manifestado por el mandatario local, el vehículo en el que se movilizaba el firmante de paz tenía la placa modificada, y los dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) contaban con autorización para desplazarse desde el Caquetá hacia Ibagué, no hacia esta zona rural.

“Los hechos más relevantes fueron la incineración de este vehículo adscrito a la Unidad Nacional de Protección, y como se puede apreciar en las publicaciones que ha hecho la misma comunidad, la placa del automotor fue alterada o manipulada. Además, se pudo corroborar que estas personas de la UNP tenían licencia o permiso para movilizarse a la ciudad de Ibagué, y no a este sector”, manifestó.

Publicidad

Gracias al apoyo de la Policía Nacional, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), y del Ejército Nacional, se logró la extracción aérea y segura de las seis personas, quienes fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes, restableciendo así la tranquilidad en el corregimiento.