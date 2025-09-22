Durante 48 horas, más de 200.000 habitantes de Neiva estarán sin servicio de agua potable

Con el fin de adelantar trabajos de modernización tecnológica, repotenciación y optimización en la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Recreo y el Reservorio, Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva anunció la suspensión del servicio de agua por un periodo de 48 horas, desde la noche del lunes, 22 de septiembre, hasta el miércoles 24.

La intervención afectará el suministro de agua potable en las comunas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cuyos habitantes enfrentarán cortes totales del servicio y, en algunos sectores, bajas presiones.

“Vamos a instalar cuatro válvulas de control en el reservorio de la ciudad con la idea de poder mejorar la captación y distribución, hacer más funcional y proveer de una mejor manera a la ciudad en el momento que se presenten emergencias”, explicó Mauricio Rodríguez, subgerente Técnico y Operativo.

Panorámica Neiva. Alcaldía de Neiva.

Según la información entregada por el funcionario, también serán sustituidas varias válvulas en la planta El Recreo con el fin de optimizar su funcionamiento, controlar caudales, manejar presión para disminuir la ocurrencia de rompimientos en las redes de distribución.



Todas estas actividades se desarrollarán de manera continua para mitigar el impacto que puedan generar en las ocho comunas que estarán sin servicio.

Ante esta situación, se hizo un llamado a la comunidad para que haga un uso responsable del agua y se abastezca con anticipación. Además, se reiteró que el propósito de esta intervención es garantizar una mejor calidad y continuidad del servicio en los próximos años.