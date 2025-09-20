Comunidad impide captura de alias ‘Chimbo de Oro’ en el Meta: se lo quitaron al Ejército

En la vereda La Samaria, municipio de La Macarena, Meta, tropas de la Fuerza de Tarea Omega, junto con el CTI de la Fiscalía y la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, fueron rodeadas por integrantes de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero, quienes mediante bloqueos y una asonada evitaron la captura de Oliver Lozano Serna, alias ‘Chimbo de Oro’.

“En el momento que se está materializando la captura es asonada la unidad militar y los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación por campesinos y, entre ellos, algunos sujetos que portaban chalecos que pertenecerían a la Guardia Ambiental Campesina del Lozada del Guayabero”, dijo el comandante de la Fuerza de Tarea Omega, Carlos Ernesto Marmolejo.

El hombre es señalado de ser el coordinador logístico de la estructura Éver Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc. Este peligroso criminal está asociado a delitos como reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Las autoridades advirtieron que la intervención de algunos líderes comunitarios para impedir la acción judicial será denunciada formalmente ante los entes que corresponden. Al tiempo, rechazaron estos hechos, pues aseguran que ponen en riesgo la seguridad territorial y la vida de los soldados.



“La autoridad está en ese sitio para materializar esas órdenes de captura y cumplir con nuestra función constitucional. Invitamos a estas comunidades a que permitan que las autoridades cumplamos con nuestra función y así poder volver a traerle la tranquilidad a esta región del país”, finalizó el comandante Marmolejo.