Con contrato previo a visita de Petro, 'El Pastuso' ganó la confianza de Sneyder Pinilla

El 5 de octubre de 2023, en las oficinas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, en Bogotá, tuvo lugar una reunión que marcaría el inicio del entramado de corrupción que estallaría meses después. En esa ocasión, Sneyder Pinilla, exdirector de la UNGRD, conoció a Luis Eduardo López Rosero, conocido como 'El Pastuso', a través de Pedro Rodríguez Melo, quien facilitó el encuentro. Lo que comenzó como una conversación sobre la ejecución de un contrato en Chocó, terminó desencadenando un escándalo nacional que involucraría altos sobrecostos en la entrega de carrotanques en La Guajira.

La reunión comenzó con una introducción de Pedro Rodríguez, quien presentó a Luis Eduardo López Rosero como un contratista con amplia experiencia en la construcción y en la provisión de ayudas humanitarias. Pinilla escuchó atentamente mientras 'El Pastuso' relataba sus trabajos anteriores, incluyendo la construcción de viviendas relacionadas con el acuerdo de paz, en las que, según él, había logrado sobrepasar las expectativas iniciales de costo y calidad.

Pinilla le explicó a López Rosero los desafíos que enfrentaba la UNGRD en Chocó. Nadie quería asumir el contrato para suministrar 26.000 tejas de zinc, esencialmente debido a la dificultad logística y los altos costos de transporte a la región. En este punto, López Rosero vio una oportunidad y aseguró a Pinilla: “Doctor Sneyder, yo lo hago. Hágame la orden de proveeduría y yo la cumplo.”

La oferta de López Rosero no solo era cumplir con el contrato, sino que incluía un incentivo adicional. "Le doy el 14 % y en todos los contratos que yo haga en la unidad, porque yo sé que hay que responderle al jefe", afirmó con seguridad. Este porcentaje, un 14 % del valor del contrato, estaba destinado a facilitar los acuerdos dentro de la UNGRD y asegurar el cumplimiento de los pagos pendientes de contratos anteriores. "Todo lo que salga de aquí para adelante. Téngame en cuenta que yo, eso sí, me dijo hasta que a mí no me paguen, cuando a mí me paguen, yo empiezo a cumplir antes por adelantado", continuó López Rosero.

Publicidad

La reunión se prolongó, con Pinilla evaluando la propuesta de López Rosero y reconociendo que pocos contratistas habían mostrado disposición para asumir tal riesgo. Finalmente, Pinilla accedió y se pactó que "El Pastuso" se encargaría del suministro de las tejas de zinc, un compromiso crucial previo a la visita del presidente Gustavo Petro a Lloró, Chocó, programada para el 17 de diciembre.

La relación entre Pinilla y López Rosero se cimentó sobre la promesa de este último de cumplir con los suministros de materiales que otros proveedores habían rechazado, y la oferta del 14 % como garantía de éxito en futuros contratos. Esta dinámica de corrupción no tardaría en expandirse a otros proyectos, involucrando a más actores y generando sobrecostos significativos.

Publicidad

El 7 de agosto de 2024, en una audiencia crucial, la fiscal Andrea Muñoz presentó extractos del interrogatorio a Pinilla, en los cuales se detallaban los entresijos de la reunión y los acuerdos ilícitos. “Doctor Luis Eduardo, empecemos con ese suministro, yo le dije, si usted cumple con el suministro que nadie ha querido hacer, pues le cuento, usted nos va a solucionar muchos problemas que nosotros tenemos,” declaró Pinilla en el interrogatorio.

La Fiscalía imputó a Pinilla, López Rosero y Olmedo López, el entonces director de la UNGRD, de estar involucrados en una red de criminal que había comenzado con aquella reunión del 5 de octubre de 2023.

En la audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscalía solicitó cárcel, mientras que los abogados de los principales involucrados piden ir a una guarnición militar por las amenazas en su contra. Será el Juez 35 de control de garantías quien tome una decisión una vez las fiscales terminen de sustentar su petición.