Minhacienda se defiende en caso UNGRD: "Es un invento de Olmedo López y Sneyder Pinilla"

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salió a defenderse por los señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla en los que, supuestamente, lo salpican en el entramado de corrupción de la UNGRD que empezó con los carrotanques de La Guajira y luego con contratos para aprobar las reformas del Gobierno nacional.

En conversación con Noticias Caracol, el ministro Bonilla afirmó que los señalamientos de los exintegrantes de la UNGRD son inventados y él no tiene nada que ver con eso.

"Es un invento de los señores Olmedo y Sneyder después de que ya cayeron por el tema de los carrotanques", dijo.

Añadió que, cuando la Fiscalía lo llame, entregará las pruebas pertinentes para demostrar que, según él, todo se ha realizado legalmente en su administración. Asimismo, demostraría que no ha liderado ningún acto indebido o que "congresistas estén extorsionando al Estado".

"En estos momento la Fiscalía está diciendo lo que le dijeron Sneyder y Olmedo, yo le estoy pidiendo a la Fiscalía que me escuche para poder aclarar la situación. El día que la Fiscalía me escuche entregaré todas las pruebas pertinentes", añadió minhacienda.

Ricardo Bonilla también afirmó que en el Gobierno nunca hubo un cónclave, pues eran "reuniones oficiales" que ya estaban programadas para avanzar sobre la emergencia climática.

"Esa reunión del 29 de noviembre fue convocada oficialmente y está en la agenda de todos los que participamos", agregó el jefe de la cartera de Hacienda.

Olmedo López y Sneyder Pinilla no aceptaron cargos

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla no aceptaron los cinco cargos imputados por la Fiscalía este 25 de julio por el escándalo de corrupción y aseguraron que están acordando un acuerdo de colaboración con la justicia.

"Me encuentro adelantando (un acuerdo) en el marco de un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, en ese orden de ese acuerdo que se está adelantando, de momento, su señoría, no me allano a los cargos", dijo Olmedo López.

Mientras Sneyder Pinilla expresó que teme por su vida y también se encuentra en un principio de oportunidad con la Fiscalía.