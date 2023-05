Con imágenes satelitales de última generación fortalecen búsqueda de niños perdidos en Guaviare

Se cumplen 15 días desde que tropas del Ejército Nacional se adentraron en la selva del Caquetá para buscar a los cuatro menores perdidos después del accidente de la aeronave tipo cessna el pasado 1 de mayo. Este sábado, 20 de mayo, desde San José del Guaviare el Ejército Nacional agregó 20 hombres que se sumaron a la búsqueda de los cuatro menores desaparecidos.

“Son 20 hombres entrenados con técnicas de reconocimiento especial en los sitios donde, de acuerdo al análisis que hemos hecho, no solamente por evidencia técnica, por las huellas que hemos encontrado, sino también alineados con lo que la cultura indígena nos ha orientado, los indicios que también tienen los indígenas en la zona, don Manuel y el otro grupo de indígenas con el único fin de ubicar lo más pronto posible a los cuatro menores”, comentó el general Pedro Sánchez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares.

Sobre el trabajo conjunto que han tenido con las comunidades indígenas el general aseguró: “Pedirle a la Madre Selva que mire con ojos de bondad a quienes estamos buscando a estos cuatro menores. Obviamente nosotros no abandonamos todas las evidencias técnicas, científicas, todo lo que nos indica la lógica y la razón con que conocemos las operaciones especiales, pero tampoco le restamos valor a esas creencias indígenas, las cuales nosotros respetamos, valoramos”.

El general Sánchez también comentó que este sábado ingresó un equipo especializado de la Aeronáutica Civil para analizar el lugar donde se accidentó la aeronave. Además, se seguirán lanzando los kits del ICBF y haciendo perifoneo en la zona de búsqueda.

Cada kit contiene agua, suero oral, galletas, bocadillos, farina, gel energizante y encendedores de fuego, y son lanzados desde helicópteros del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea. Los mismos elementos se podrán convertir en pistas e indicios ya que al ser consumidos, sus rastros podrán ser vistos por la tropa y así continuar direccionando la búsqueda en esa compleja zona del suroriente del país.

“No, no hemos encontrado ninguna pista, no hemos encontrado ninguna huella desde la última que se reportó. Por eso estamos fortaleciendo todo lo que sea posible con imágenes satelitales de última generación, con unas capacidades especiales que son de un nivel supremamente sofisticado que se emplean para operaciones especiales inclusive tal vez sea de las pocas veces o de las únicas veces que la estemos empleando en este momento por la magnitud de la tragedia de no poder encontrar en este momento a los cuatro menores”, dijo el alto oficial.

El general Pedro Sánchez, comandante del Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército, informó que acaba de insertar 20 hombres más que se suman a la búsqueda de los cuatro menos desaparecidos en la selva del Guaviare #VocesySonidos



El Ejército también informó que encontró un campamento de una organización criminal a 2.8 kilómetro al oriente de la zona de búsqueda, cerca al río Apaporis, abandonado hace más de un año. “Es muy improbable que llegue a haber algún grupo criminal en la zona”, descartó el general Sánchez.

Sobre la hipótesis de que los cuatro menores no estén con vida y si esta se ha planteado en el Puesto de Mando Unificado el general Sánchez aseguró que es relativo y que depende de las condiciones que estén los niños. “Nosotros vamos a abandonar cuando los encontremos (…) hemos dicho hagan ruido, coloquen luces, muéstrense”, finalizó.

