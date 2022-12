Con inclusión en terna renuncio a mis opiniones personales: Gilberto Orozco

dirigido por el exmagistrado José Gregorio Hernández, los argumentos por los cuales no se debería nombrar a fiscal ad hoc.En entrevista con BLU Radio,

Orozco manifestó que con el llamado del presidente Iván Duque renuncia a sus opiniones personales, pues prima el interés general y el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

. Hubo un debate muy interesante, se abordó el tema de la fiscalía Ad hoc, expresé unas opiniones, pero luego se conoció, de manera tajante, que la honorable Corte que le daba viabilidad a la figura y naturalmente es a eso que debemos atenernos los colombianos”, expresó.Añadió que su posición ahora no se trata de un cambio de opinión, pues sigue considerando que es necesaria la reglamentación de esa figura:En La Voz del Derecho, Orozco llamó “entuerto” el llamado de la Corte para nombrar fiscal ad hoc en el caso Odebrecht.“Lo que creo es que el entuerto lo creó la Corte, no se puede imaginar una institución para resolver un impase que no esté reglado en la ley o en la Constitución y,, expresó.

