Condenan a ocho años de cárcel a hombre que intentó reclutar a dos menores en Tolima

Un juez penal de conocimiento condenó a ocho años y nueve meses de prisión a Cristian Camilo Serna Hurtado, responsable de reclutar a dos menores de edad en el municipio de Chaparral, Tolima, con el propósito de vincularlas a una estructura armada de las disidencias de las Farc en el departamento de Caquetá.

Serna Hurtado aceptó voluntariamente el delito de reclutamiento ilícito durante la audiencia de acusación, lo que permitió acogerse a la figura de sentencia anticipada.

El caso se remonta a agosto de 2024, cuando el procesado contactó a una niña de 13 años y a una adolescente de 17 en Chaparral. Según el expediente, las convenció bajo amenazas contra sus familias y con engaños para que viajaran hasta Caquetá, donde serían incorporadas a una estructura de las disidencias de las Farc.

El plan criminal contemplaba trasladarlas inicialmente hasta Guamo, Tolima. Serna compró tiquetes de bus intermunicipal y logró que ambas menores se prepararan para el desplazamiento. Sin embargo, la madre de una de las adolescentes descubrió lo que estaba ocurriendo y evitó que su hija subiera al vehículo.



La otra víctima, una niña de 13 años, alcanzó a abordar el bus. En medio del trayecto, gracias a un operativo de la Policía Nacional, fue rescatada y puesta a salvo. En la misma acción fue capturado Serna Hurtado en situación de flagrancia, lo que permitió su judicialización inmediata.

Tras su captura, la Fiscalía Delegada para la Seguridad Territorial imputó cargos por reclutamiento ilícito, delito que Serna reconoció. Posteriormente, fue asegurado en centro carcelario mientras avanzaba el proceso. La condena dicta que deberá cumplir una pena de ocho años y nueve meses de prisión.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2024, 409 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.