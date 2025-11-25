Condenan al Estado por tragedia de Mocoa: cuatro entidades deberán indemnizar a víctimas

En un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se declaró responsable al Estado por la tragedia de Mocoa que dejó un trágico saldo de 700 personas muertas y arrasó 17 barrios, además de daños incalculables en viviendas, infraestructura y medios de subsistencia.

En ese sentido, señaló el Tribunal que era presivible y evitable y que varias autoridades estatales omitieron adoptar medidas de prevención.

Aquí el tribunal fue tajante y declaró responsable de manera solidaria a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Corpoamazonía, al Departamento del Putumayo y al municipio de Mocoa porque para el Tribunal incurrieron en una "omisión multiple y concurrente" al no ejecutar acciones de forma adecuada de la gestión del riesgo e implementar sistemas de aleta temprada ante una eventual calamidad.

"El fallo resalta que, pese a que distintas entidades contaban con estudios que advertían sobre los riesgos en las cuencas hídricas de la zona, no se adoptaron las medidas preventivas necesarias. Por lo tanto, el Tribunal reconoció el derecho a la reparación de las víctimas, ordenando el pago de indemnizaciones por los daños sufridos", se lee en el fallo.



Ahora, en términos de dinero, la millonaria indemnización que deberán pagar la UNGRD y las demás entidades asciende a más de 89.000 millones de pesos.

Según el fallo del Tribunal, "se debe pagar una indemnización de sesenta y tres mil ciento cuarenta y ocho (63.148) salarios mínimos legales mensuales vigentes al grupo afectado".

Esta sentencia reconoció los perjuicios morales y materiales para las cientos de víctimas que enlutó al país entero en 2017, por ello, el Tribunal acogió el criteiro de indemnización colecitva fundamentato principalmente en la gravedad del suceso.

Esta acción de grupo accede a las pretensiones y ordena la reparación de los daños que sufrieron las víctimas, sin embargo, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca viene conociendo e igualmente a condenado al Estado por fallas en el sistema de alertas tempranas, instauradas por las personas afectadas por la avalancha.